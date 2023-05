Volkswagen gaat Tesla-klanten (en jou) verleiden met overdaad aan elektrische suv’s

Volkswagen zet zijn elektrificatieplannen in een hogere versnelling. De komende jaren gaan de Duitsers allerlei elektrische suv’s introduceren in verschillende segmenten en prijsklassen. Volkswagen hoopt dat jij - en de huidige Tesla-rijders - daar oren naar hebben.

Het is duidelijk Volkswagen voor 100 procent gelooft in elektrisch rijden. Met de ID.3, ID.4, ID.5 en ID. Buzz zijn de Duitsers al goed vertegenwoordigd op de Nederlandse wegen. In de nabije toekomst komen daar de comfortabele Volkswagen ID.7 en de betaalbare Volkswagen ID.2all bij.

Volgens CEO Thomas Schäfer zijn EV’s in 2030 goed voor 80 procent van de jaarlijkse verkopen bij Volkswagen. Drie jaar later moet het volledige modellengamma bestaan uit elektrische auto’s. Daarbij gelooft de topman niet in e-fuels.

Nog altijd groeiend segment

Volgens AutoCar blijft het EV-offensief van Volkswagen niet bij de ID.7 en ID.2all. Het merk wil voor 2028 drie nieuwe elektrische suv's introduceren.

De stortvloed aan elektrische suv's begint in 2025 met de elektrische Volkswagen Tiguan. Op de modellenladder staat hij onder de ID.4, die volgend jaar een facelift gaat ontvangen. De Tiguan EV wordt naar alle waarschijnlijkheid beschikbaar met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving en het lijkt ons logisch dat je kunt kiezen tussen een vijfzitter en een zevenzitter. Net als bij de huidige Tiguan het geval is.

Een jaar later (2026) gaat Volkswagen een compacte suv op de markt brengen. Dit model moet het elektrische alternatief zijn voor de Volkswagen T-Cross. De instapper gaat mogelijk gebaseerd worden op de ID.2all en ID.2X heten. Tot slot moet er in 2028 een elektrische suv in het topsegment komen, vergelijkbaar met de huidige Volkswagen Touareg.

Wordt Volkswagen een grotere speler op de EV-markt?

Tesla-rijders verleiden

Met de ambitieuze EV-plannen wil Volkswagen een steeds grotere partij worden op de elektrische markt. Momenteel is de dominante speler in die markt Tesla. Ter vergelijking: vorig jaar verkocht Volkswagen 325.100 EV’s wereldwijd, terwijl Tesla ruim vier keer zoveel elektrische auto's aan de man bracht (ruim 1,3 miljoen stuks).

Volkswagen richt zich dus onder andere op de klanten van de Amerikaanse EV-pionier en hoopt Tesla-rijders te kunnen verleiden om hun Tesla Model Y of Tesla Model X in te ruilen voor een Tiguan EV of Touareg EV.