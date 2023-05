Schaamteloos! Waarom Tesla-rijders deze nieuwe elektrische auto haten

Tesla-rijders zijn boos. Niet vanwege de zoveelste prijsverlaging van de Tesla Model 3, maar op die andere autofabrikant van elektrische auto's, Lucid. Want wat Lucid in Californië doet, kan niet door de beugel. Maar wat is dit dan?

Er zijn beelden opgedoken van een Lucid-medewerker die bij een Tesla Supercharger in Los Angeles Tesla-rijders probeert over te halen een proefrit te maken in de Lucid Air. Deze elektrische auto is een concurrent van de Tesla Model S.

Dat de zilverkleurige Lucid Air bedoeld is voor proefritten, valt niet te ontkennen. Op de zijkant van de auto staat 'test drive car', de modelnaam én een QR-code waarmee je waarschijnlijk online een proefrit kunt reserveren. Slim van Lucid om de Lucid Air in het hol van de leeuw te presenteren, denk je wellicht, maar Tesla-rijders zijn duidelijk 'not amused'.

Wanhopig en schaamteloos



De foto's circuleren nota bene op Twitter - het nieuwste paradepaardje van Tesla-topman Elon Musk. De reacties op het bericht zijn niet mals. Twitteraars noemen de poging van Lucid 'wanhopig' en 'schaamteloos'. Iemand reageert dat het net zoiets is als wanneer Huawei zijn smartphones bij de ingang van een Apple Store zou verkopen. Een ander vindt dat Lucid zich zou moeten richten op de eigenaren van auto's met een verbrandingsmotor.





Lucid Air actieradius: ruim 800 kilometer

Toch zijn er ook positieve reacties. Een twitteraar noemt de actieradius van de Lucid Air ongekend en zou een Lucid Air kopen als hij het geld ervoor had. Met een prijs van 222.000 euro blijft de Lucid Air Dream Edition met een actieradius van ruim 800 kilometer inderdaad voor de meeste mensen een droom. Voor de Grand Touring ben je nog altijd 165.000 euro kwijt.

Ook investeerders niet blij

Lucid zet ook kwaad bloed bij zijn investeerders, getuige een bericht op Jalopnik.com. Die zijn het namelijk zat dat de verkopen van de Lucid Air achterblijven bij de prognose van 10 tot 14 duizend registraties per jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er slechts 1400. Als het tempo niet omhooggaat, kom je uit op een magere 5600 stuks voor heel 2023. Ter vergelijk: Tesla registreerde in het eerste kwartaal van 2023 bijna 11.000 exemplaren van zijn Tesla Model S en Tesla Model X.