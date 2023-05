Renaults nieuwe SUV-coupé: maakt geflopte Avantime in 2024 een daverende comeback?

Deze ingepakte auto is een coupé op basis van de Renault Austral. Maar de kans is groot dat hij niet Austral Coupé gaat heten, maar Avantime. Net als die merkwaardige mpv met twee portieren uit 2001.



Renault is zijn gamma in moordend tempo aan het vernieuwen. Van de Austral, die eind 2022 verscheen, komt in 2024 een coupévariant op de markt. En soort Renault Arkana dus, maar dan groter. Wij betrapten een dik ingepakt prototype. De spannendste vraag is: wat wordt zijn naam?



Overeenkomsten en verschillen Renault Austral



Het front van de coupéversie is waarschijnlijk identiek aan de 'gewone' Austral. Aan de achterkant zijn de verschillen groter; de kentekenplaat van de coupéversie krijgt een plek op de bumper, terwijl-ie bij de Austral tussen de achterlichten is geplaatst. Verder heeft de coupé een spoilers boven en onder de achterruit. Het dashboard is identiek, met een fraai verticaal geplaatst multimediascherm.



Ook technisch gaan we uit van dezelfde specs als de Renault Austral. Beide modellen staan op het CMF-CD-platform, dat samen met Nissan werd ontwikkeld. Dit worden de motorvarianten:

Mild Hybrid 130

Mild Hybrid 160 (alleen in België)



Hybrid 200

Het meest interessante zit 'm eigenlijk in de naam. Renault haalt de laatste tijd roemruchte (en soms beruchte) namen uit het verleden terug. De elektrische Renault 5 (2024) is het meest aansprekende voorbeeld. Maar ook de naam Espace wordt niet bij het grofvuil gezet - in het stakingsgevoelige Frankrijk weet je nooit of het opgehaald wordt ... De Renault Espace veranderde in 2023 van een MPV in een SUV. Zoals ook de Renault 4 een comeback gaat maken als elektrische auto.



Renault Austral Coupe of Renault Avantime



En de Austral Coupé gaat dus Avantime heten, volgens onze welingelichte spionagefotograaf. En dat is een opmerkelijke keuze, want die auto bracht Renault niets dan ellende. Elektronicaproblemen dreven de eigenaren tot wanhoop. De Avantime verkocht bovendien dramatisch, na 8450 stuks werd de productie van de auto auto al voortijdig gestopt. Daardoor kostte de Avantime Renault talloos veel miljoenen. Fascinerend is deze tweedeurs mpv wel, met zijn enorme voorportieren en zijn grote glazen dak.



Komt de Avantime er echt of durft Renault het niet aan?



Alternatief voor BMW X4 en Mercedes GLC Coupé

Renault wil met de Avantime (of Austral Coupé) een relatief betaalbaar alternatief bieden voor de Duitse concurrentie. Een BMW X4 kost minstens 74.000 euro en een GLC Coupé 77.500 euro. De prijs van een 'gewone' Renault Austral is 37.330 euro (Mild Hybrid 130) of 43.830 euro (Hybrid 200). De prijs van de Avantime komt enkele duizenden euro's hoger te liggen.



Renault Avantime in 2024

Of Renault daadwerkelijk de naam van zijn geflopte en tegelijk mateloos fascinerende tweedeurs MPV oppoetst, weten we misschien pas in 2024, als de Renault Austral Coupé (of Avantime) op de markt komt. Ongevraagd advies aan Renault: gebruik de naam, maar maak er dan wel een bijzondere auto van. Zonder elektronicaproblemen, graag ...