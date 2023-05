Mercedes-baas: Duitse auto-industrie hangt aan het infuus van China

De economische banden met China verbreken? Geen denken aan, zegt Mercedes-baas Ola Kallanius. Het is volgens hem funest voor de Duitse auto-industrie.

Dat Europa probeert om minder afhankelijk te worden van China, heeft twee oorzaken. Eerst was er de coronapandemie, die blootlegde hoe kwetsbaar de keten van toeleveranciers is. Bijvoorbeeld bij het bouwen van (elektrische) auto’s. Nog altijd worstelen automerken met het chiptekort dat gedurende de pandemie ontstond.

De oorlog in Oekraïne was een tweede eyeopener. Moeten we de banden doorsnijden, gezien de Chinese expansiedrift? Wat als het Taiwan aanvalt? Geen sprake van, zegt de Mercedes-baas in een interview met Bild am Sonntag. Dat de meeste autoconcerns afgelopen jaar dikke winsten noteerden, is voor het overgrote deel te danken aan de koopdrift van Chinezen. Mercedes kan niet zonder de inkomsten uit de 1-na-grootste economie ter wereld, zegt Kallanius.

Grootste aandeelhouder Mercedes is Chinees

China links laten liggen is "ondenkbaar voor de hele Duitse industrie". De belangrijkste spelers in de wereldeconomie, Europa, de VS en China, zijn zo nauw met elkaar verweven dat een boycot van China geen zin heeft, zegt Kallanius. Bovendien zijn de Chinezen al geïnfiltreerd in de Mercedes-Benz Group; de grootste aandeelhouder is Geely-baas Li Shu Fu (9,69 procent). Het eveneens Chinese BAIC heeft een aandeel van 5 procent.

Chinese kopers steeds belangrijker voor winst

Maar de belangrijkste reden om trouw te blijven aan China, zijn de verkopen. Chinezen zijn nu eenmaal gek op luxe producten uit Europa. China was in 2022 goed voor 18 procent van de omzet en 37 procent van de autoverkopen van Mercedes. Beide percentages zullen de komende jaren stijgen, voorspelt Kallenius “Tijdens de coronajaren hebben vooral de rijke Chinezen veel geld bespaard en dat gaan ze nu uitgeven”, aldus Kallenius. "Grote kans dat wij daarvan profiteren."