Volkswagen heeft een probleem: China blieft geen elektrische VW's meer

Elektrische auto’s zijn voor een steeds groter deel van de autoverkopen verantwoordelijk. Zo ook bij de Volkswagen Group. Alleen in China lijkt men te zijn uitgekeken op de elektrische Volkswagen-producten.

In het eerste kwartaal van 2023 zag VW een toename van 42 procent in EV-verkopen. Wereldwijd verkocht de Volkswagen Group 141.000 voertuigen met een elektrische aandrijflijn, vorig jaar waren dat er nog 99.200. Het aandeel van elektrische voertuigen in de totale verkoop was daarmee 6,9 procent. Ook dit is gestegen, want dat was in het eerste kwartaal van 2022 nog 5,2 procent.

Vooral naar Europa

De elektrische auto’s van de Volkswagen Group vonden voornamelijk gretig aftrek in Europa. Van de 141.000 auto’s werden er 98.300 op het ‘thuiscontinent’ verkocht. Dit is 68,1 procent meer dan vorig jaar, toen er in het eerste kwartaal 58.500 EV’s in Europa werden geleverd.

Het verkoopaantal gaat gegarandeerd nog verder stijgen, aangezien Volkswagen nog een orderachterstand van ruim 260.000 auto’s heeft staan. Deze zijn nog niet geleverd door tekorten in materialen, waaronder chips.

Verkopen in China nemen af

China is voor Volkswagen de op een na grootste markt voor EV’s. De Chinezen lijken echter enthousiasme te verliezen voor het merk, aangezien de verkopen met 25,4 procent zijn gedaald naar 21.500 voertuigen. In de Verenigde Staten verdubbelde de verkoopaantallen van EV’s juist, van 7,900 auto’s in 2022 naar 15.700 in het eerste kwartaal van dit jaar.

Dit model was het populairst

De Volkswagen ID.4 en ID.5 waren goed voor bijna 30 procent van alle EV-verkopen. Ruim 41.900 stuks van de suv en suv-coupé werden wereldwijd geleverd. De ID.3 was goed voor 23.600 stuks. Ook de suv’s van Audi deden een duit in het zakje. De Q4 e-tron werd 21.300 keer verkocht, de Q8 e-tron ging 9.700 keer over de toonbank. Daarnaast was ook de Skoda Enyaq iV (inclusief de Enyaq iV Coupé) populair met 12.400 verkopen wereldwijd.