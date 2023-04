Laat je niet foppen door de enorme motorkap van de Cupra DarkRebel

Volgens Cupra-topman Wayne Griffiths is de Cupra DarkRebel dé ultieme expressie van de Cupra-visie. De elektrische sportwagen ziet eruit als een veelbelovende concurrent voor de Porsche Taycan. Maar hoe groot is de kans dat-ie er ook komt?

Even voor de duidelijkheid: deze conceptcar bestaat alleen op papier. Of eigenlijk dat niets eens. Het is een digitaal studiemodel. En dan niet getekend volgens het goeie ouwe CAD-CAM-principe. Nee, dat is niet hip genoeg voor een trendy merk als het gloednieuwe Cupra. De DarkRebel is ‘gebouwd’ in Metahype en dat is dan weer Cupra’s eigen wereld binnen de metaverse.

Kort door de bocht is de metaverse een virtuele wereld op internet, waar je je digitale leven vormgeeft en doorbrengt. Onlangs toonde Cupra de DarkRebel in Berlijn, waar ook de nieuwe, maar wél levensechte Cupra Tavascan aan de wereld getoond werd.

Cupra DarkRebel is elektrische shooting brake

Voorlopig is de Cupra DarkRebel dus nog een digitale droom. Of hij ooit de stap naar onze analoge wereld maakt, valt nog te bezien. Eerlijk gezegd hopen we het wel. We beginnen alle elektrische suv’s best beu te raken en een mooie, scherp gelijnde shooting brake heten we dan ook van harte welkom.



Kun je niet wachten op de échte Cupra DarkRebel?

Al is een motorkap met de afmetingen van de Spaanse Hoogvlakte natuurlijk van de gekke. Een elektromotor is immers niet groter dan een gemiddelde keukenmachine. Daardoor blijft er relatief weinig ruimte over voor mens en bagage. Maar goed, dat is ons real world-geneuzel. De auto ziet er gaaf uit en de uit drie driehoeken bestaande koplampen vinden we een mooie vondst.

Interieur met ruggengraat

Het interieur van de Cupra DarkRebel is al even extreem als de buitenkant, met uitsluitend digitale schermen en een hoge middentunnel, die als een ruggengraat door de auto loopt. De sportieve kuipstoelen met Cupra-logo zien er veelbelovend uit en het ovale stuur heeft een hoog videogame-gehalte.

Binnenkort fysieke versie van Cupra DarkRebel

Gelijktijdig met de lancering van de spectaculaire DarkRebel heeft Cupra een virtueel lab gecreëerd. Met deze Hyper Configurator kunnen gebruikers helemaal losgaan op de DarkRebel op het gebied van kleuren, materialen en afwerkingen. Vervolgens kunnen ze hun favoriete ontwerp inzenden. Daarmee gaat Cupra aan de slag om het fysieke showmodel van de DarkRebel definitief vorm te geven. Dan nog even bijvijlen, de auto op het Premium Platform Electric zetten en de Porsche Taycan en de Audi E-tron GT hebben er een mooie interne concurrent bij …