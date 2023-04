Ruzie binnen Renault nu Tesla Model 3 goedkoper is dan elektrische Megane

De prijsverlagingen bij Tesla brengen veel teweeg in de autowereld. Zo ook bij Renault, waar verschillende topmannen verschillende meningen hebben over hoe het merk moet reageren.

Het verhaal is ondertussen wel bekend. Begin dit jaar begon Tesla de prijzen van zijn modellen te verlagen. Ook in Nederland zagen we de prijzen van de Model Y en Model 3 dalen. Zo zeer zelfs, dat laatstgenoemde in aanmerking komt voor subsidie. De kortingen kwamen als een verrassing en noopten verschillende merken tot een reactie.

Topmannen in onenigheid

Volgens Renault Group-CEO Luca de Meo behoort Renault niet tot de merken die mee willen gaan met de kortingen van Tesla: “Renault zal de waarde van zijn elektrische voertuigen blijven beschermen. De prijsverlagingen van Tesla vernietigen de waarde van het product voor de klant.” Daarmee lijk de kous af, maar een collega van de Meo laat de verdeeldheid binnen het merk zien.

Fabrice Cambolive - die CEO van Renault is - wil juist wel rekening houden met de prijsverlaging van Tesla in de bedrijfsvoering van zijn merk: “Het is duidelijk dat het verlagen van de prijzen van Tesla een uitdaging voor ons is. Het is een waarschuwing waar we naar kijken."

De topman lijkt zich zorgen te maken om het feit dat de Model 3 nu in sommige markten, zoals die van thuisland Frankrijk, onder de prijs van de Renault Mégane E-Tech Electric is gedoken. Maatwerk is dus nodig volgens Cambolive: “We zullen land voor land en markt voor markt moeten analyseren welk niveau van concurrentievermogen we nodig hebben om in de wedstrijd te blijven.”

In Nederland betaal je op dit moment 42.993 euro voor een Tesla Model 3 met 491 km range, terwijl een elektrische Megane EV60 met een WLTP-actieradius van 450 kilometer 42.970 euro kost.

Minder verkopen? Dan is dat maar zo

De volgende Renault-topman die het openlijk niet eens is met een collega is Thierry Pieton. Hij is financieel directeur van de Renault Group en vindt korting uitdelen op de EV’s van de Fransen onzin: “Er is geen grote stimulans voor ons om de prijzen te verlagen en in een negatieve spiraal te geraken zoals onze concurrentie”, maakt de topman duidelijk. “Als het op korte termijn resulteert in wat minder verkopen, dan is dat maar zo.”

Renault derde EV-merk na Tesla en VW

Volgens berichten van Reuters en Insideevs lijkt bij Renault dus verdeeldheid te heersen over de prijsstrategie. Het is zaak voor de Fransen om een duidelijk plan te formuleren, want de volgende stap kan cruciaal zijn voor de marktpositie van het merk. Vorig jaar was de Renault Group met 535.000 verkochte EV’s het derde merk achter Tesla en de Volkswagen Group in Europa wat betreft elektrische auto’s. Wat het besluit ook gaat worden, dat Tesla met zijn prijsverlagingen voor veel reuring bij Renault heeft gezorgd is zeker …