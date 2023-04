Nieuwe Porsche Cayenne (2023) steekt middelvinger op naar de EU

De Europese Unie wil dat we allemaal elektrisch gaan rijden. Dus ontwikkelt Porsche een elektrische Porsche Cayenne. Maar voordat-ie op de markt is, gooit Porsche nog effe een dikke V8-benzinemotor in de S-versie van de Porsche Cayenne!

Porsche heeft de Porsche Cayenne een grondige facelift gegeven. Op die manier kan de luxe suv nog een tijdje mee, in ieder geval langer dan je op basis van zijn introductiejaar (2017) mag verwachten. Het design is aangescherpt met matrix-ledkoplampen, een aangepaste neus en motorkap, en nieuwe achterlichten. De opvallendste wijziging vind je in het interieur; het dashboard kent voortaan overeenkomsten met dat van de Porsche Taycan.



Optioneel met 3 displays

Het dashboard bestaat uit een nieuw digitaal instrumentarium van 12,6-inch dat licht gebogen is. In het midden bevindt zich een 12,3-inch scherm en wie bijbetaalt, krijgt ook nog een derde display van 10,9-inch dat voor de bijrijder bedoeld is. Hij of zij kan hierop bijvoorbeeld de navigatie bedienen of een optreden van Helene Fischer bekijken. Een speciale folie zorgt ervoor dat de bestuurder niks ziet.

32.000 pixels per koplamp

Ook optioneel zijn de speciale HD matrix-ledkoplampen die per stuk maar liefst 32.000 pixels tellen. De helderheid van de verlichting kan in meer dan 1000 stappen worden bepaald, aldus Porsche. Een nieuw filtersysteem zorgt in het interieur voor een lucht die zo schoon is dat je kunt concurreren met het Zwitserse kuuroord Davos.

Omdat de keuzehendel van de automaat voortaan naast het stuur op het dashboard zit, is er op de middenconsole ruimte ontstaan voor fysieke bedieningsknoppen van de airco (hoera!).

Links het oude dashboard, rechts nieuw.

Van V6 naar V8

De V6 van de Porsche Cayenne S heeft het veld geruimd. Hiervoor in de plaats is een nog dikkere 4,0-liter V8 biturbo met 474 pk en een koppel van 600 Nm gekomen. De V8 is 34 pk sterker en biedt 50 Nm meer koppel. De hybride versie heeft ook meer vermogen gekregen en levert nu 470 pk. Door een grotere capaciteit van de accu kun je 90 kilometer elektrisch rijden.

De basismotor van de Porsche Cayenne is wederom de 3,0-liter V6 maar ook die is sterker dan voorheen (353 pk versus 340 pk).

Porsche Cayenne (2023): prijzen

De prijzen van de vernieuwde Porsche Cayenne beginnen bij 110.000 euro voor de hybride Cayenne. Als je net als Porsche een bepaald gebaar naar de Europese Unie wil maken, moet je 182.600 euro neertellen. Dan krijg je de Porsche Cayenne S met vette V8. De Coupé kost je 189.100 euro. De vernieuwde Porsche Cayenne staat vanaf juli 2023 bij de dealer.