De Euro7-uitstootnorm zorgt voor onrust in de autowereld. Ook de Renault Clio dreigt te verdwijnen, omdat de noodzakelijke aanpassingen aan de verbrandingsmotoren te duur zijn. Dat zegt topman Guido Haak.



Autofabrikanten zijn het opvallend eens over de Euro 7-uitlaatgasnorm: hij moet te snel worden ingevoerd (op 1 juli 2025) en hij is te streng. Merken als Volkswagen vragen dan ook om uitstel, maar er speelt meer. Het is voor autofabrikanten erg duur om bestaande verbrandingsmotoren aan de nieuwe eisen te laten voldoen.

Volkswagen-CEO Thomas Schäfer schat het bij de Volkswagen Polo 5000 euro kost. Dat is te duur, zegt de CEO, omdat je het bedrag niet aan de klant kunt doorberekenen. De Polo zou dan onbetaalbaar worden. En dus dreigt hij, net als de Skoda Fabia, te verdwijnen.

Renault is het eens met Volkswagen

Bij de introductie van de vernieuwde Renault Clio (2023) vragen we of in Parijs dezelfde zorgen leven. Guido Haak, hoofd productplanning bij Renault, is verrassend eerlijk. “Ik ben het eens met Thomas Schäfer”, zegt hij.



Haak geeft twee redenen waarom hij de Euro 7-norm niet ziet zitten. “De auto’s moeten bij elke rit volledig aan de uitstootregels voldoen”, zegt hij. “In 98 procent van de gevallen lukt het, maar als een auto een steile bergpas op moet rijden, kan hij een korte periode meer uitstoten. Zelfs in die uitzonderlijke gevallen is de EU onverbiddelijk. Alleen volledig elektrische auto’s kunnen aan deze norm voldoen.”

“Verder zijn de aanpassingen aan bestaande motoren gewoon te omvangrijk. De EU 6d-regels voor CO2 die nu gelden, zijn al streng. We moeten miljarden investeren om de verbrandingsmotor – die in 2035 verdwijnt – een paar procent schoner te maken.”

“Focus op betaalbare elektrische auto’s”

Haak heeft een oplossing voor de EU: “Laat de verbrandingsmotor met rust en focus op betaalbare elektrische auto’s. Ik vind dat een veel nuttiger investering.”

Of er nog een volledig nieuwe Clio komt, wil Haak niet zeggen. “Daarom zeggen we: dit is niet de laatste, maar de volgende Clio.” Maar hij bevestigt dat de kans groot is dat de Clio verdwijnt als de Euro 7-uitlaatgasnorm er in zijn huidige vorm komt.