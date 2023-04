Renault Clio facelift (2023): dit zijn de 3 grootste veranderingen

De facelift van de Renault Clio (2023) voert een paar belangrijke veranderingen door. Zo ging de vormgeving op de schop en dat maakt de populaire B-segmenter een stuk chiquer.

De vernieuwde Clio lijkt op de Renault Austral. We zagen de gelijkenissen direct. Door de nieuwe blokjesgrille, andere koplampen en het moderne Renault-embleem maakt de nieuwe Clio een volwassen indruk – hij ziet eruit als een dure auto. Nou is de huidige Clio ook een nette auto om te zien, maar hij lijkt toch wel heel erg op zijn voorganger. Zoals gebruikelijk bij een facelift, zijn de afmetingen praktisch hetzelfde gebleven.

Renault Clio facelift (2023): voor een deel oud en vertrouwd

Het interieur ziet er vertrouwd uit, met het prominente touchscreen, een rij schakelaars en drie draaiknoppen voor de klimaatregeling binnen handbereik. Nu steeds meer automerken fysieke knoppen in de ban doen, zijn we blij dat Renault het bedieningsgemak van de huidige Clio gewoon 1-op-1 heeft overgenomen.

Onder de motorkap bleef ook veel bij het oude. Renault legt de nadruk op de 143 pk sterke hybrideversie, maar de Clio wordt ook nog altijd gebouwd met een benzine-, diesel- of lpg-motor. Het is nog even de vraag welke motoriseringen naar Nederland worden gehaald. De huidige Clio wordt op dit moment alleen aangeboden als TCe 90 en E-Tech Hybrid 145.

Afgezien van het nieuwe design, zijn dit de 3 grootste veranderingen van de Renault Clio facelift:

1. Digitaal instrumentarium voor elke Renault Clio

Voortaan heeft elke Renault Clio een digitaal instrumentarium. Het beeldscherm dat de analoge meters vervangt, is standaard 7 inch groot. Tegen meerprijs plaatst Renault een 10-inch scherm dat ook de navigatiekaart toont.

Het touchscreen in het midden van het dashboard meet 7 of 9,3 inch diagonaal. Met Renault Easy Link heb je de beschikking over draadloze Apple CarPlay en Android Auto. In de huidige Clio gaat dat nog met een kabeltje.

2. Nieuwe uitvoering: Esprit Alpine

Als je onze test van de Renault Austral (2022) hebt gelezen, weet je dat de Esprit Alpine-versie al langer bestaat. Er is nu ook een Clio Esprit Alpine, een luxe en sportieve uitvoering met zwarte accenten en 17-inch lichtmetaal.

In de cabine springen de sportief gevormde voorstoelen met blauwe stiksels en een kleine Franse vlag in het oog. Dat vlaggetje zit ook op het dashboard en als je heel goed kijkt, zie je dat de stuurbekleding ook met blauw, wit en rood draad is vastgesnoerd. Het stuur lijkt trouwens verpakt in geperforeerd leer, maar dat is niet zo. En dat brengt ons bij punt 3 …

3. Renault gaat los met milieuvriendelijke materialen

De vernieuwde Clio is de eerste Renault met bio-vezels in het interieur. Het stofje waarmee de stoelen, deurpanelen en het dashboard bekleed zijn, bestaat voor maximaal 60 procent uit Tencel-vezels. Hoewel het is gemaakt van hout en groene stroom, belooft Renault nul splinters en een ‘buitengewone zachtheid’.

Leer is niet langer welkom in de Clio. Alles wat lijkt op leer, is eigenlijk TEP - Tissu Enduit Plastique. Deze stof gecoat in kunststof biedt Renault al langer aan als alternatief voor echt leer.

We schreven hierboven al dat de vernieuwde Clio eruitziet als een dure auto. Hopelijk zien we dat niet terug in de prijslijst. De definitieve prijzen zijn nog niet bekend, maar weet dat de huidige Clio begint bij 22.795 euro.