5 redenen waarom je de Volvo XC40 Pure Electric met subsidie toch niet wilt

Je krijgt SEPP-subsidie voor de nieuwe Essential-versie van de elektrische Volvo XC40 Pure Electric. Maar er schuilen vijf addertjes onder het gras.

Kopers van de elektrische Volvo XC40 hebben door de oude vanafprijs van 47.995 euro nooit aanspraak gemaakt op de SEPP-subsidie. Het maximumbedrag van deze subsidie ligt namelijk op 45 mille. Volvo heeft nu een nieuwe versie van de XC40 Pure Electric uitgebracht genaamd Essential. Niet geheel toevallig duikt deze versie met zijn catalogusprijs van 44.830 euro (45.995 euro met kosten rijklaar maken) onder de magische grens van 45.000 euro.

Hoewel een nieuwe Volvo XC40 Pure Electric met subsidie van 2950 euro uitkomt op 43.045 euro, moet je niet meteen naar de Volvo-dealer hollen. Want bij het bestellen van het nieuwe instapmodel zitten 5 addertjes onder het gras:



1: Aflevering na 1 januari 2024

Je zult engelengeduld moeten hebben als je de XC40 Recharge Essential wilt bestellen. Volgens de prijslijst zal de aflevering namelijk pas volgend jaar plaatsvinden. Wie weet wat er tussen nu en dan allemaal gebeurt. Tesla kan nog acht keer de prijs van de Tesla Model Y verlagen ...



2: Opties zijn een no-go

Als je een nieuwe auto configureert, ga je naar de optielijst en vink je aan wat je belangrijk vindt. Bij de Volvo XC40 Pure Electric Essential is de optielijst verboden terrein als je aanspraak wilt maken op de subsidie. De speelruimte van 170 euro is niet afdoende voor extra’s.

3: Dezelfde kleur als de grijze massa

De veruit meest gekozen autokleur in Nederland is zilver/grijs. Mocht je aspiraties hebben om het straatbeeld in Nederland op te fleuren met een opvallendere kleur, dan kun je niet terecht bij de Essential. Want hij verlaat de fabriek altijd in de kleur Silver Dawn Metallic.

4: Kleine batterij laadt niet zo snel

Als je kiest voor het nieuwe instapmodel, krijg je de single motor-uitvoering met het 66 kWh-batterijpakket (in plaats van 79 kWh). Dit scheelt ongeveer 100 kilometer in theoretische actieradius. Ook is snelladen met 205 kW er niet bij: de Essential met single motor komt maar tot 135 kW.

5: Belangrijke features ontbreken

Omdat de optielijst verboden terrein is, ben je aangewezen op de standaarduitrusting. Deze mist echter enkele belangrijke features. Dan hebben we het bijvoorbeeld over stuur- en stoelverwarming, adaptieve cruise control en een warmtepomp voor het efficiënt koelen of verwarmen van de cabine. Dingen die een volwassen EV eigenlijk wel moet hebben.

Dit heeft de elektrische XC40 met subsidie wél

De woorden 'Volvo' en 'afzien' hebben nog nooit in dezelfde regel gestaan. Tot de standaarduitrusting behoren zodoende de volgende opties en systemen: