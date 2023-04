Mitsubishi Space Star: goedkope en verouderde auto overleeft alle concurrenten

De Mitsubishi Space Star staat na tien jaar nog vrijwel ongewijzigd in de prijslijst, wat zelden voorkomt. Terwijl hij bij zijn introductie in 2013 al verouderd oogde. Wat is het geheim van de goedkoopste auto van Nederland?

Onze eerste indruk van het uiterlijk van de Mitsubishi Space Star in 2013 was niet meteen himmelhoch jauchzend: "Hij ziet eruit alsof hij uit de jaren negentig komt." Toen vonden we hem dus al verouderd, maar na een testrit was de redacteur van dienst toch best positief. Mitsubishi had geen enkele pretentie met deze auto, die precies tussen het kleinste A-segment en het wat grotere B-segment viel. Het merk gaf toe zich niet op jonge mensen met weinig kleren en veel spieren te richten. Vooral senioren waren van harte welkom bij de Mitsubishi-dealer.



Goedkoopste auto van Nederland



Een verademing, vond de redacteur. "Andere merken willen altijd iets speciaals doen met een nieuw klein model. Dan kan het gaan om een excentrieke styling, hippe spoilers of veertien verschillende aansluitingen voor je iPod. Mitsubishi wil gewoon een kleine, degelijke auto op de markt brengen. Misschien is dat tegenwoordig al speciaal genoeg?" Beroemde laatste woorden, want zie de Space Star eens. Hij heeft al zijn concurrenten en de iPod overleefd, alleen de Fiat Panda (2011) is nóg ouder.



Die populariteit heeft in Nederland een heel basale reden. De Mitsubishi Space Star is met zijn basisprijs van 16.490 euro de goedkoopste auto die je hier kunt kopen. Tien jaar geleden was-ie ook al scherp geprijsd, toen kreeg je hem al mee voor 8790 euro.



Mitsubishi Space Star 2018

En daarmee was de Mitsubishi Space Star niet eens het goedkoopst, want een Renault Twingo of Skoda Citigo had je zelfs al voor bedragen onder de 8000 euro. Geen wonder dat de Space Star nog steeds best populair is in Nederland. Zijn beste verkoopjaar was 2018, toen er 3335 werden verkocht. Vorig jaar bleef de Space Star met 1411 registraties wat achter, maar voor een oud model is het nog altijd keurig. Ook in Duitsland verbaasde de Space Star lange tijd, door van 2013 tot 2021 elk jaar populairder te worden.

Mitsubishi Space Star Automaat



Uiterlijk moest de Space Star het in tien jaar het doen met twee bescheiden facelifts (2016 en 2019). De motor is nog altijd de turboloze 1,2-liter driecilinder waarmee hij destijds ook al leverbaar was. Je kunt kiezen voor een handbak of een automaat.



Wel verdween de 1.0 met 71 pk uit de prijslijst. Door de Werdegang van Mitsubishi in de afgelopen jaren, is het nog wonderlijker dat de Space Star er nog is. Stond hij in 2013 nog samen met de elektrische i-Miev, de Lancer Sportback, de ASX, de Outlander en de Pajero in de prijslijst, tot de komst van de nieuwe Mitsubishi ASX was naast de Space Star slechts één uitvoering van de Eclipse Cross te koop.



Mitsubishi Colt keert terug



De Space Star als rots in de branding van Mitsubishi, het is een krankzinnige gang van zaken. Het merk lijkt nu zelfs te herrijzen, want na de ASX keert ook de Colt (een vermomde Renault Clio) terug. Betekent dit dan het einde van de Space Star? Nee hoor, zegt Mitsubishi, die blijft gewoon leverbaar. En zo is dit bij zijn debuut al gedateerd ogende model een dikke middelvinger naar alle marketeers en vlotte reclamejongens. De Space Star is zo gewoon dat hij vanzelf bijzonder is geworden.