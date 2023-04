Als je een Alfa Romeo gaat kopen, laat het dan deze Giulia of Stelvio zijn

Alfa Romeo grijpt het honderdjarig bestaan van de Quadrifoglio aan om een beresterke en sportief versierde versie van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio op de markt te brengen: de Quadrifoglio 100th Anniversario.

Van zowel de Stelvio als de Giulia maakt Alfa Romeo een Quadrifoglio 100th Anniversario-uitvoering. De oplage is beperkt tot – heel toepasselijk – 100 stuks. Het klavertjevier is het symbool voor Alfa Romeo’s passie voor de autosport. Het sierde voor het eerst de lange smalle motorkap van de Alfa Romeo RL uit 1923 (dat rode gebakje op de foto hierboven).

520 pk en goudkleurige remklauwen

De Quadrifoglio 100th Anniversario-versies van de Stelvio en Giulia krijgen een Quadrifoglio-waardige motor: de 2.9 V6 werd opgekrikt van 510 naar 520 pk. Een nieuw mechanisch differentieel zorgt voor optimale tractie en het uitlaatsysteem van Akrapovic geeft alle buurmannen in de wijk kippenvel.

De gelimiteerde Giulia staat op 19-inch lichtmetaal en de Stelvio krijgt sloffen van 21 inch aangemeten. Als je door de vijf ronde openingen van het wiel kijkt, zie je de nieuwe goudkleurige remklauwen. Het klavertjevier dat bij de bestuurdersdeur zit, is ook versierd met goud. De grille en de spiegelkappen zijn dan weer gedecoreerd met koolstofvezel.

Als wij de baas van Alfa Romeo waren, zouden we alle exemplaren groen spuiten, want Verde Montreal is een prachtige kleur. Maar dat zijn we niet, dus kun je ook voor rood of zwart kiezen.

Quadrifoglio 100th Anniversario: prijs en interieur

Het interieur van beide modellen is ook verrijkt met goudkleurige accenten. We zien gouden stiksels die mooi staan bij het zwarte leer en alcantara. Voor de neus van de bijrijder is ‘100’ op het dashboard geborduurd. De bestuurder kijkt trots naar een klavertjevier op het stuur.

Het digitale instrumentarium krijgt een extra weergave-optie: Race. Daarbij staan de toerenteller, snelheidsmeter en schakellampjes prominent in beeld. Want natuurlijk heeft de automatische transmissie een handmatige stand.

En de prijs voor al dit leuks? Minimaal 130.332 euro (Giulia) of 148.491 euro (Stelvio), want zoveel betaal je op dit moment voor een ‘gewone’ Quadrifoglio. We houden ons hart vast voor de Nederlandse prijskaartjes van de Quadrifoglio 100th Anniversario-versies ...