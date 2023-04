Waarom de elektrische Volvo XC40 en C40 opnieuw veel verder komen op een volle accu

Het gerucht deed al enige tijd de ronde, en nu is het officieel. De actieradius van de elektrische Volvo XC40 en de Volvo C40 Single Motor Extended Range en Twin Motor is opnieuw fors toegenomen. Check hier hoeveel kilometer beide elektrische Volvo’s nu rijden op een volle accu.

Volvo heeft een aantal technische verbeteringen doorgevoerd aan de elektrische XC40 en de C40. De aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat beide modellen opnieuw tientallen kilometers verder komen op een volle acculading dan voorheen.

Wil je de volgende accu-update van Volvo niet missen?



Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Grotere accu, lager verbruik



Het grotere bereik is te danken aan de combinatie van een licht toegenomen accucapaciteit en een lager energieverbruik. Ook de overstap van voorwielaandrijving naar achterwielaandrijving bij de versies met één elektromotor heeft bijgedragen aan de verbeterde actieradius. En ten slotte worden er bij de Volvo XC40 Twin Motor en C40 Twin Motor nu twee verschillende motoren toegepast. In plaats van twee motoren met elk 204 pk, gebruikt Volvo nu een 150 pk sterke motor voor de vooras en een exemplaar van 258 pk op de achteras. Daarmee blijft het totale vermogen van de krachtigste versie gelijk: 408 pk.

Prijzen verbeterde elektrische Volvo Xc40 en C40



Het maximale laadvermogen is eveneens licht aangepast, de Single Motor gaat van 130 kW naar 135 kW. Bij de andere motoren stijgt het van 200 kW naar 205 kW. De oplaadtijden blijven desondanks gelijk. De honderdsprint verloopt wel iets sneller dan voorheen. Nu dacht je vast: dan zullen ze vast wel duurder zijn geworden, maar dat valt mee. De prijzen zijn namelijk niet veranderd. Dat betekent dat de volledig elektrische XC40 nog steeds vanaf 49.495 euro te koop is. De Volvo C40 is nog altijd verkrijgbaar vanaf 50.995 euro. Maar dan hebben we het over de standaarduitvoering met Single Motor, waarvan de actieradius niet of nauwelijks is veranderd. Zie de tabellen.



Actieradius elektrische Volvo XC40

Pk / Nm Accu Bereik 0-100 V.a. XC40 Extended Range 252 pk, 420 Nm 79 kWh (+4) 572 km (+59) 7,3 s 51.495 XC40 Twin Motor 408 pk, 670 Nm 79 kWh (+4) 535 km (+35) 4,8 s 59.995

Actieradius Volvo C40