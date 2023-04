Wordt de goedkope Tesla van 25.000 euro een kleine Model Y?

Aan geruchten omtrent een goedkope Tesla van 25.000 euro geen gebrek. Zelf laat Tesla tot dusver niets los over de nieuwe auto, maar een bericht uit China vertelt ons misschien meer.

Het bericht werd opgepikt door Teslarati, een medium dat zich toespitst op nieuws omtrent Tesla. Verschillende insiders uit de industrie lieten tegenover het Chinese 36 Krypton weten dat het lang geanticipeerde volgende model van Tesla een kleinere versie van de Model Y moet worden. Goed nieuws voor ons, want wij hopen op een hatchback-achtig model en de Model Y heeft een grote achterklep (de Model 3 niet).

Eerste Tesla op nieuw platform

De cross-over moet het eerste model worden dat op het nieuwe platform van Tesla staat. Dit platform werd vorig jaar door Tesla-CEO Elon Musk aangekondigd. Het platform is compact en kan heel goedkoop geproduceerd worden. Dat is hoe de Tesla het nieuwe model voor 25.000 euro op de markt kan brengen.



Vier miljoen stuks per jaar



Tesla geeft grootse plannen en wil jaarlijks zo’n 4 miljoen stuks van de nieuwe cross-over gaan produceren. De helft hiervan moet plaatsvinden in de nieuwe Gigafabriek in Mexico. Deze fabriek staat momenteel nog in de steigers maar moet nog dit jaar starten met de productie. De andere helft van de productie van het nieuwe model wordt naar verluidt verdeeld tussen de fabriek in Berlijn en de locatie in Shanghai.

Tesla voor iedereen

Tijdens een Tesla-presentatie in maart gaf Tesla-topman Zach Kirkhorn al aan dat "Het aantal consumenten dat toegang heeft tot een Tesla in de toekomst drastisch gaat toenemen." Een van de eerste wapenfeiten van dit plan waren de enorme kortingen die Tesla gaf op de Model 3 en Model Y, waarmee de Amerikanen ogenschijnlijk een prijsoorlog hebben ontketend.