Dit grote automerk gaat Apple CarPlay verbannen uit zijn EV's

Het is voor veel automobilisten na het starten de tweede handeling die ze in de auto doen: hun smartphone verbinden met Apple CarPlay of Android Auto. Maar General Motors is vastberaden om hier snel een einde aan te maken ...

General Motors (GM) wil stoppen met de smartphone-integratie in zijn nieuwe elektrische auto’s, meldt persbureau Reuters. Het bedrijf dat Buick, Cadillac, Chevrolet en GMC onder zijn hoede heeft, wil dat klanten gebruik gaan maken van het infotainment- en navigatiesysteem van de auto zelf. De nieuwe Chevrolet Blazer, een volledig elektrische suv die in 2024 uitkomt, is het eerste nieuwe model van GM waarbij het niet mogelijk is om je smartphone aan de auto te koppelen.

Google vervangt CarPlay

Dit klinkt hopeloos ouderwets maar dat is het niet. General Motors wil Apple CarPlay en Android Auto vervangen door diensten van Google. Zo moeten bijvoorbeeld Google Maps en Google Assistant de eerste 8 jaar standaard beschikbaar. Verder moeten ook gangbare apps als Spotify en Audible beschikbaar zijn. Daarbij wil General Motors bepaalde apps aanbieden in de vorm van een abonnement.

We sluiten dus niet uit dat je over niet al te lange tijd naast wegenbelasting, verzekering en brandstof ook nog maandelijks je portemonnee moet trekken om het infotainmentsysteem van je auto draaiende te houden …

Data over rij- en laadgedrag

Door consumenten gebruik te laten maken van de eigen systemen kan General Motors meer data verzamelen over het rij- en laadgedrag van hun klanten, aldus het nieuwsbericht. Dit wordt min of meer bevestigd door het feit dat Apple CarPlay en Android Auto wel beschikbaar blijven voor de GM-modellen met een verbrandingsmotor.

Weten of andere automerken het voorbeeld van General Motors volgen?

Rijhulpsystemen

Een ander argument van General Motors om smartphone-integratie uit te bannen is zodat het zich meer kan focussen op een eigen systeem. Zo wordt de navigatie in toekomstige EV’s gekoppeld aan nieuwe rijhulpsystemen. Naar eigen zeggen wil GM daarbij niet afhankelijk zijn van de smartphones van hun gebruikers.