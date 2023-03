Zo omzeil je de meest gevreesde valkuilen van private lease

Wie een auto wil private leasen, ziet misschien op tegen de nadelen. Maar eigenlijk zijn de meest gehoorde bezwaren makkelijk te weerleggen.

Misschien overweeg je om een auto te private leasen, maar heb je geen idee waar je moet beginnen. Soms zijn dingen echter niet zo ingewikkeld als ze lijken. De meest gehoorde bezwaren zijn makkelijk te weerleggen. Als je je maar een klein beetje voorbereidt.



Private lease is niet het goedkoopst

Niet iedereen heeft 25.000 euro op de bank staan voor een nieuwe auto, maar kan maandelijks wel een bedrag missen. Private lease is dan de beste manier om in een nieuwe auto te rijden. Het bedrag dat je maandelijks aan een auto uitgeeft staat vast, op de brandstof na. Je komt niet voor vervelende verrassingen te staan en koopt eigenlijk je zorgen af. Onder de streep ben je na vier jaar misschien meer kwijt dan wanneer je de auto nieuw had gekocht, maar daar staat zekerheid tegenover.



Wat gebeurt er bij ontslag of ziekte?



Zelfs als je niet meer aan de betalingsverplichting kunt voldoen, hoeft dat geen ramp te zijn. Bij een leasemaatschappij die is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease, worden consumenten beschermd tegen te hoge financiële lasten. Zo kun je je leasecontract ontbinden wanneer er sprake is van gedwongen ontslag, scheiding of ziekte.



Extra of juist te weinig kilometers rijden is duur

Bij private lease kies je vaak voor een maximaal aantal kilometers dat je per jaar mag rijden. Dat lijkt spannend, maar logisch nadenken is een oplossing: ga je de auto gebruiken voor woon-werkverkeer, maak je vaak lange vakanties? Bij sommige aanbieders kun je het kilometrage tussentijds aanpassen zonder dat je dit veel geld kost. Maak je minder kilometers, dan krijg je vaak zelfs geld terug.



Verlies van schadevrije jaren

Nee, je hoeft niet bang te zijn dat je je opgebouwde schadevrije jaren verliest. Bij veel leasemaatschappijen kun je na afloop van je leaseperiode een zogenaamde leaseverklaring aanvragen, waarin staat dat je in de leaseperiode geen schade hebt gereden. Veel verzekeringsmaatschappijen accepteren dit als bewijs, waardoor je je gekoesterde schadevrije jaren kan behouden. Sommige leasemaatschappijen doen dit zelfs automatisch voor je.

Lange contracten waar je niet onderuit komt

Bij private lease zijn er alleen langlopende contracten waar je met geen mogelijkheid onderuit komt, toch? Niet per se. Kortere looptijden zijn mogelijk, al betaal je vaak meer. Een contract voor vier jaar is het meest gebruikelijk. Dat klinkt als een lange tijd, maar verschilt niet veel met autobezitters. Uit een rapport van het CBS uit 2016 blijkt dat autobezitters hun auto gemiddeld 4,1 jaar hebben voordat ze een andere aanschaffen.

Let wel op als je met een hypotheek bezig bent

Hier hebben de twijfelaars wél een punt. Wanneer je een private leasecontract aangaat, word je vrijwel zeker geregistreerd bij het BKR. De registratie zorgt ervoor dat je in de toekomst veel minder kan lenen dan dat je daarvoor kon. Dit heeft dus directe invloed op bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag. Als je bezig bent met het kopen van een huis, kan het slim zijn om voor een alternatief voor private leasen te gaan.



Conclusie

Natuurlijk zijn er addertjes onder het gras bij private leasen. Maar je kunt gewoon je schadevrije jaren behouden en kunt bij ontslag of ziekte je contract kosteloos ontbinden. De voorwaarden zijn bij elke aanbieder anders, dus enige verdieping kan geen kwaad. Met een beetje gezond verstand kan er dan weinig misgaan.