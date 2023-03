Column: de droom van elke meeuw

Herinner je nog de Mazda 121 van begin jaren 90? Je weet wel, dat kleine sedannetje dat al snel liefkozend 'het bolhoedje' werd genoemd? Ik moest hieraan denken toen ik in de nieuwste Mitsubishi ASX reed ...

Mijn moeder had een bolhoedje: een donkergroen exemplaar met een elektrisch bedienbaar roldak. Ze was zo trots als een pauw. Grappig genoeg luidde de reclameslogan 'de droom van elke meeuw', doelend op het gemak waarmee deze vogel door het open dakje het interieur kon bevuilen. De Mazda 121 die erna kwam, was feitelijk een Ford Fiesta met een ander logo. Mijn moeder heeft nooit meer Mazda gereden, ze vond er niks meer aan.

Kloon van Renault Captur

De Mazda 121 van mijn moeder kwam in mijn herinnering naar boven toen ik mij in een discussie mengde tijdens de persintroductie van de nieuwe Mitsubishi ASX. Feitelijk is het een kloon van de Renault Captur. We vroegen ons dan ook af of het kopiëren van een auto wel zo slim is. Vooral gezien de enorme budgetten die automerken in hun merkidentiteit steken.

Yoko Ono

Hoe vaak Mitsubishi ook benadrukt dat het een rijke historie met suv-modellen heeft en de nieuwe Mitsubishi ASX dus een logische volgende stap is, de auto is zo Frans als Yoko Ono. Of, zoals iemand op de Facebookpagina van Mitsubishi Nederland reageerde op de ASX: "Ik wacht wel tot er weer een ECHTE Mitsubishi op de markt komt."

Jaaromzet van 13 miljard euro

Ontwikkel dan zelf een auto, zul je zeggen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, ook al behoort Mitsubishi met een jaaromzet van 13 miljard euro wereldwijd tot de best verdienende automerken. In Europa gaat het de laatste tijd wat minder en klotst het geld niet bepaald tegen de plinten. En om dan veel geld te steken in een nieuw model, om vervolgens tot de ontdekking komen dat de Europese consument er weer niet warm voor loopt, is behoorlijk risicovol.

Of de huidige ASX-rijders Mitsubishi de rug toekeren, is nog afwachten. Aan de nieuwe Mitsubishi ASX ligt het niet, die rijdt net zo goed als de Renault Captur. Maar je kunt niet eeuwig Ctrl C en Ctrl V blijven intoetsen. Dan verliest een automerk zijn identiteit, zijn klanten en daarmee zijn bestaansrecht. Mijn moeder kan erover meepraten.