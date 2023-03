Waarom Rotterdam de komst van het eerste Nio House niet zag zitten

Nio heeft zijn eerste Nio House in Nederland geopend. Dat staat in het centrum van Rotterdam, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Een nieuw automerk dat stevig aan de weg timmert. Je zou verwachten dat dit in Rotterdam met open armen wordt ontvangen. De Maasstad is immers de stad van 'niet lullen, maar poetsen'. Maar toen het Chinese automerk Nio bij de gemeente aanklopte met de vraag of het eerste Nio House van Nederland in Rotterdam geopend mocht worden, stond niet elke ambtenaar te trappelen.

Brullende Mercedessen AMG

Nio had een mooi hoekpand op het oog in het centrum van de stad. Om precies te zijn aan de Meent 80-84. Dat was vroeger een grauwe winkelstraat maar inmiddels een beetje de PC Hooftstraat van Rotterdam met luxe winkels en een sterrenrestaurant. Een straat die 's avonds en in het weekend deels autoluw is gemaakt omdat anders de ene na de andere Mercedes AMG, BMW M en Audi Sport langs de volle terrassen brult.

Juist hier wilde Nio zijn eerste Nederlandse showroom openen. Weliswaar gevuld met stille elektrische modellen zoals de Nio ET7 en de Nio ET5, maar niet iets waar Rotterdam op zat te wachten, erkent ook general manager Ruben Keuter van Nio Nederland die bij de opening van het Nio House in Rotterdam de aanwezigen toesprak. "Ook omdat Volvo en Polestar daar al een showroom hebben en de gemeente niet zat te wachten op nóg een automerk."



Pijpenla

Toch is het eerste Nio House een feit. En dat is zoals gepland gevestigd in het hoekpand aan de Meent, waar eerst een bekende supermarkt zat die hamsters houdt. Iets verderop zitten Volvo en Polestar maar hun kleine showroom lijkt opeens een pijpenla in vergelijking tot het 680 m2 grote Nio House. En dat is precies waarom Rotterdam uiteindelijk groen licht gaf aan Nio: het Nio House is meer dan een autoshowroom.

Peuterspeelzaaltje

Toen Nio aangaf dat slechts 1/3 van het Nio House met auto's gevuld zou worden en de rest een maatschappelijke functie zou krijgen, was de verantwoordelijke Rotterdamse ambtenaar overtuigd en kon Nio beginnen met de inrichting.

Het resultaat is een indrukwekkend mooie ruimte, ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau MVRD, met een café, vergaderruimtes, werkplekken, een expositieruimte met werk van lokale kunstenaars en zelfs een peuterspeelzaaltje dat Nio het Children's Hub noemt.

Feestje bouwen

In het Nio House kun je de elektrische automodellen van Nio bewonderen, maar die zijn eigenlijk van ondergeschikt belang. Het Nio House moet vooral een plek zijn waar iedereen welkom is. Waar je koffie kunt drinken, kunt werken, met je vrienden kan lunchen en ontbijten en waar je een feestje kunt bouwen getuige de dj-booth die tijdens de opening aanwezig was.

Verder worden er allerlei activiteiten georganiseerd en bijvoorbeeld yogalessen gegeven. De yogahouding cobra aannemen terwijl je het design van de Nio ET7 bekijkt, het kan gewoon.

Weten wanneer er een Nio House bij jou in de buurt wordt geopend?

Aanmelden

We houden je op de hoogte met onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Zegeltjes sparen

Nio hecht veel belang aan het opbouwen van een community (het woord is wel 1000 keer gevallen tijdens de opening) en dus kun je met een speciale Nio-app zelfs punten sparen waarmee je vervolgens je koffie kunt afrekenen. Zegeltjes sparen, Hollandser wordt het niet! De app telt inmiddels al 13000 gebruikers.

Nio vs. Tesla

Allemaal leuk en aardig, maar we wilden ook weten hoe Nio over concurrent Tesla denkt en zijn strategie om nieuwe EV's goedkoper te maken en daardoor bereikbaarder voor meer mensen. 'Elk initiatief om de elektrische auto te stimuleren, juichen we toe. Ook Volkswagen is heel goed bezig. Wij zetten echter in op een hoog serviceniveau en willen de beste experience in de markt bieden, daarin verschilt Nio van Tesla', aldus een woordvoerder.

Het volgende Nio House in Nederland wordt in Amsterdam geopend in een zeven (!) etages tellend pand aan de Keizersgracht. Het is duidelijk dat Nio de premium aanbieder van elektrische auto's wil zijn.