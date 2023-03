Waarom het maar goed is dat we deze Amerikaanse XXL suv's hier niet hebben

In de Verenigde Staten is alles groter. Zowel de voedselporties als de auto’s. Maar een nieuw Amerikaans onderzoek laat zien dat de XXL SUV's die daar rondrijden niet het toonbeeld van veiligheid zijn.

Als je veel met je gezin onderweg bent, koop je een grote suv. Die zijn comfortabel en bovenal veilig, toch? Fout! Uit een onderzoek van het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety blijkt dat het niet zo goed gesteld is met de veiligheid in verschillende ‘mid-size’ suv’s. De term ‘mid-size’ is volgens Amerikaanse maatstaven, dus dit moeten we met een grote korrel zout nemen.

Achterbankpassagiers blijken ondergeschoven kindje

Moderne auto’s worden volgestopt met veiligheidssystemen, maar deze zijn volgens het onderzoek vooral effectief voor de mensen die voorin de auto zitten. De achterbankpassagiers blijken een ondergeschoven kindje.

Deze conclusie werd getrokken op basis van crashtests met een dummy ter grootte van een kind. Deze werd achter de bestuurdersstoel geplaatst van een auto die de onderzoekers gecontroleerd lieten crashen. Door de dummy met sensoren te beplakken, kon de schade in kaart gebracht worden. En dat pakte in veel gevallen niet goed uit.

Een dikke onvoldoende

Zes suv’s uit de test vielen door de mand en scoorden een dikke onvoldoende. Op de achterbank van de Honda Pilot, Hyundai Palisade, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler Unlimited, Mazda CX-9 en Nissan Murano zijn passagiers het minst veilig. Van de auto's uit het lijstje zijn alleen de Jeeps leverbaar in Nederland. De andere suv’s zijn simpelweg te groot voor het kleine Nederland.

De problemen met de veiligheid zijn duidelijk aanwijsbaar. Zo bewoog de heupgordel van de Wrangler, terwijl in de CX-9, Grand Cherokee, Palisade en Pilot de gordelspanning te hoog was. Ook waren de gordijnairbags van enkele suv’s niet toereikend of ontbraken ze volledig.

Tesla Model Y en Ford Mustang Mach-E het veiligst

Het onderzoek was gelukkig niet een grote slechtnieuwsshow. Zo scoorden de Tesla Model Y en Ford Mustang Mach-E juist uitstekend. Laatstgenoemde scoorde zelfs de allerhoogste beoordeling in alle 11 onderzoekscategorieën. De Model Y deed dit in 10 van de 11 onderdelen. De twee EV’s werden door het IIHS gekenmerkt als ‘top safety picks’. Gelukkig die je die modellen wel in Nederland kopen.