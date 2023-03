Nieuwe Skoda Fabia of Kamiq kopen? Waarom je beter tot april kunt wachten

Je ziet de boodschappen met de week duurder worden en de brief over de WOZ-belasting bezorgt je op een haar na een hartverzakking. Alles wordt duurder, maar Skoda wil graag de uitzondering op de regel zijn.

De Tsjechen voeren namelijk vanaf volgende maand enkele prijsverlagingen door. Zo zijn bepaalde uitvoeringen van de populaire Skoda Fabia en Skoda Kamiq minder duur geworden. Maar voor welke uitvoeringen gelden de gereduceerde tarieven? En hoeveel korting krijg je? Wij zetten het voor je op een rijtje.

1000 euro korting voor Skoda Fabia met automaat

Het zijn de Fabia-modellen met de sterkere motor en de automatische versnellingsbak die een prijsreductie gaan ontvangen. Skoda haalt 1000 euro van de prijs af. De Ambition-uitvoering is over een kleine maand vanaf 25.390 euro beschikbaar, de Business Edition en Monte Carlo respectievelijk vanaf 26.690 en 27.090 euro.

Fabia's met korting:

110 pk, DSG (Ambition): 26.390 -> 25.390 euro

110 pk, DSG (Business Edition): 27.690 -> 26.690 euro

110 pk, DSG (Monte Carlo): 28.090 -> 27.090 euro



De Skoda Fabia is beschikbaar in vier uitrustingsniveaus en twee motoriseringen (95 of 110 pk). Het instapmodel - genaamd Active - is alleen te combineren met de 1.0 TSI motor die 95 pk produceert en de handgeschakelde versnellingsbak met vijf versnellingen. De andere drie uitrustingsniveaus (Ambition, Business Edition en Monte Carlo) hebben naast deze motor ook nog een optie voor de meer potente 1.0 TSI motor die goed is voor 110 pk. Deze motorisering is standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG-transmissie.

Een gulden Kamiq-middenweg

Ook de Skoda Kamiq is te bestellen in vier uitvoeringen en met twee motoriseringen. De prijs voor het Active-uitrustingsniveau blijft gelijk, net zoals het tarief voor de Business Edition met de 1.5 TSI motor met 150 pk. Kies je voor een gulden Kamiq-middenweg, dan kan je rekenen op een prijsverlaging.

Een Kamiq als Ambition-uitvoering met een handbak gaat in april de showroom uit vanaf 28.090 euro, een besparing van 1100 euro. Met een zeventraps DSG-transmissie is deze Kamiq beschikbaar vanaf 30.090 euro, een korting van maar liefst 1600 euro. In Sport Business en Business Edition-uitvoering gaat 600 euro van de handgeschakelde Kamiq en 1100 euro van de automaat af. Deze zijn beschikbaar vanaf 28.790 en 30.790 euro (Sport Business), of vanaf 31.090 en 33.090 euro (Business Edition).

Kamiqs met korting:



110 pk, Handgeschakeld (Ambition): 29.190 -> 28.090 euro

110 pk, DSG (Ambition): 31.690 -> 30.090 euro

110 pk, Handgeschakeld (Sport Business): 29.390 -> 28.790 euro

110 pk, DSG (Sport Business): 31.890-> 30.790 euro

110 pk, Handgeschakeld (Business Edition): 31.690 -> 31.090 euro

110 pk, DSG (Business Edition): 34.190 -> 33.090 euro

Een dief van je eigen portemonnee

Je bent dus een dief van je eigen portemonnee als je nu een nieuwe Skoda Fabia of Kamiq bestelt. Wanneer je nog even een beroep doet op je geduld, scheelt dat je honderden euro's. Daar kun jij weer die nare WOZ-belasting en een volle kar boodschappen van betalen.