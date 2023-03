Terug in de tijd (2008): toen iedereen nog een TomTom had

Lange tijd werden alle draagbare navigatiesystemen aangeduid als 'mijn TomTom' en kon bijna niemand zonder. En dan had het Nederlandse bedrijf in 2008 ook nog eens een systeem bedacht dat je om de files leidde. Dat wilden we testen!

Ach ja, die oude navigatiesystemen. Overal zag je TomTommetjes op de voorruit geplakt. Als je in 2008 je 1000 Stratenboek was vergeten en hopeloos door bloemkoolwijken had gedoold voordat je op de verjaardag aankwam, was er altijd wel een bijdehante oom die triomfantelijk zei: "Nou, mijn TomTommetje stuurde me hier anders probleemloos heen!"

TomTom routeplanner

Maar uiteindelijk kon je ook weer lachen om die oom, als hij de hond ging uitlaten. Dan bleek dat hij zijn TomTom niet had uitgezet en hoorde je vanuit de jaszak aan de kapstok ineens 'Probeer om te keren'. Vijftien jaar geleden waren we nog diep onder de indruk van de nieuwste mogelijkheden die het Nederlandse bedrijf bood: realtime verkeersinformatie. Wie zich de route liet voorrekenen door de TomTom One XL HD Traffic, hoefde in theorie nooit meer te laat aan te schuiven voor de avondmaaltijd of verjaardagstaart.

Files op de radio

Tegenwoordig heb je altijd realtime informatie tot je beschikking. Is het niet via het ingebouwde navigatiesysteem van je auto, dan wel via apps als Google Maps en Waze op je telefoon. Bij auto's met Apple CarPlay en Android Auto kun je de apps ook nog eens weergeven op het beeldscherm van je auto. Maar in de winter van 2008 waren we nog weinig gewend en vonden we het razend spannend of het nieuwste systeem van TomTom ons daadwerkelijk langs de files wist te leiden. Om aan te geven hoe weinig we gewend waren: de iPhone was toen pas twee maanden in Nederland te koop. De verkeersinformatie op de radio was nog de belangrijkste bron als je wilde weten of er files stonden.



TomTom updaten: elke drie minuten nieuwe data

We reden in januari 2008 een week lang elke dag een route in de spits, gewapend met een TomTom die een diameter had van 4,3 inch (iets meer dan 10 centimeter). Daarbij probeerden we zoveel mogelijk tijdswinst te boeken in het spitsverkeer. TomTom maakte gebruik van een eigen High Definition Traffic-systeem, dat informatie gaf over het hoofdwegennetwerk van Nederland en de belangrijkste N-wegen. De data werden elke drie minuten ververst. Nadeel van een losse TomTom was dat de accu snel leeg ging, al hadden de meeste auto's toen ook een boordcontact waaraan je het laadsnoer kon koppelen.

De praktijk

Op een route van Den Haag naar Eindhoven bleek dat het systeem files niet helemaal uit de weg kon gaan, maar dat we bij aankomst volgens de gegevens van TomTom twintig minuten hadden bespaard door een alternatieve route te nemen. Tel uit je winst. Dat deze TomTom 399 euro kostte, vonden we een koopje voor de forens die graag op tijd wilde aanschuiven voor de piepers.



Hoe gaat het nu met TomTom?



Oprichter Harold Goddijn is nog altijd bestuursvoorzitter. TomTom houdt zich nog steeds bezig met navigatie en verkeersinformatie, onder meer voor Uber en Apple en voor automerken Hyundai en Kia. Maar de hoogtijdagen liggen in het verleden. Het Nederlandse bedrijf maakte in 2020 en 2021 verlies en de omzet daalde de jaren ervoor ook al flink. Eind 2022 kondigde TomTom wel aan dat het halverwege 2023 met een nieuw kaartenplatform komt, met gedetailleerde navigatiekaarten.