Autodieven haten dit: auto ontgrendelen met je gezicht

Het is heel normaal om je telefoon te ontgrendelen met een facescan. Maar wat nou als hetzelfde principe wordt ingezet om een auto te ontgrendelen? Continental zag brood in het idee en ging aan de slag met het concept.



Autotechnologiegigant Continental - bij velen bekend als bandenproducent - heeft een prototype van het facescan-concept ontwikkeld. Dit deden de Duitsers in samenwerking met 3D- en infraroodspecialist trinamiX.

Hoe werkt de facescan op auto’s

Het systeem werkt niet heel anders dan de facescan die wordt gebruikt op mobiele telefoons. Het gebruikt biometrie; de computerwetenschap die personen kan herkennen op basis van hun fysieke kenmerken. Zoals een scan van je vingerafdruk of camerabeelden van je gezicht. In dat geval kan herkenning plaatsvinden door gezichtsstructuur, ogen en zelfs bewegingspatronen.

Het facescan-systeem van Continental en trinamiX werkt in de praktijk als volgt: wanneer iemand in de auto stapt en deze probeert te starten, scant het systeem het gezicht van de inzittende. Dit doet de facescan door middel van onzichtbare stippen die het uitzendt via een infraroodcamera op het gezicht van de persoon. Deze infraroodcamera houdt tevens in de gaten of de bestuurder wel op de weg let, iets wat in de toekomst verplicht wordt in Europa. De reflecties van deze stippen worden geanalyseerd door slimme software. Zo kan het systeem onderscheid maken tussen verschillende gezichten.

Facescan zet autodieven buiten spel

Door deze techniek kan de auto niet gestart worden als de facescan de bestuurder niet herkent. Dit maakt het onmogelijk voor autodieven om de auto te stelen. Door de uitgebreide stippenanalyse die we zojuist beschreven, is het niet mogelijk om met bijvoorbeeld een foto of een 3D-siliconenmasker het systeem te omzeilen.



Betalen met facescan

Naast dit voordeel wil Continental het ook mogeljik maken om met het systeem te kunnen betalen. Zo kan de bestuurder betalingen bevestigen via de facescan in de auto voor bijvoorbeeld tolwegen, brandstof en elektriciteit. Dan is je ponem je pincode.