Van deze Skoda-grille kijken zelfs BMW-rijders op

De laatste jaren hebben we al kennisgemaakt met heel wat - ahum - smaakgevoelige grilles. Voor de mensen die pas net zijn bekomen van de schrik van de BMW-grilles, kijk vooral even weg. Het nieuwe grille-design van Skoda spant namelijk de kroon.

De Tsjechen hebben een zogenaamde smart grille ontworpen, die de normale grille in de Skoda Enyaq iV vervangt. De grille laat een signaal zien aan voetgangers wanneer het veilig is om over te steken. Dat gebeurt door middel van ingebouwde led-strips, waarmee pictogrammen en zelfs hele animaties worden getoond.



Bekende symbolen

Zo kan de auto bijvoorbeeld communiceren via de grille dat het veilig is om over te steken. Wanneer de voetganger is overgestoken, verandert dit beeld op de grille in een signaal dat het niet meer veilig is. Voor de signalering gebruikt Skoda tekens die we uit het straatbeeld kennen. Zo toont de grille bijvoorbeeld groene pijlen, een groen lopend figuur, een rood wachtend figuur, een waarschuwingsdriehoek en een driehoek met een kruis.

Bewegend stoplicht

Behalve de smart grille testte Skoda nog een andere ontwikkeling: een bewegende robot die dienstdoet als verkeerslicht. De robot, die het gezellige koosnaampje IPA2X draagt, is ontworpen om kinderen, ouderen en mensen met een beperking te helpen bij het oversteken. Het apparaat is twee meter lang, waardoor het al z'n sensoren optimaal kan inzetten om de omgeving goed in beeld te krijgen. Wanneer iemand de oversteekplaats nadert, verplaatst de robot zich naar het midden van de weg. Hier geeft IPA2X een stopsignaal aan automobilisten en een groen signaal aan de voetgangers. De robot kan tevens communiceren met de smart grille van de Enyaq iV, die tijdens het oversteken van de voetgangers een veilig oversteken-signaal toont.

Technologie in het verkeer

Volgens specialisten bij Skoda zijn de smart grille en de oversteekrobot slechts het begin. In de toekomst komt er volgens het merk veel meer technologie aan de pas om het verkeer veiliger te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld over nagedacht om de techniek van het bewegende robotverkeerslicht ook toe te passen bij vaste stoplichten. Deze kunnen dan met sensoren in de gaten houden waar alle voetgangers in de buurt zich bevinden. Die informatie zouden ze vervolgens weer kunnen doorsturen naar naderende auto’s. Voorwaarde is wel dat die auto's beschikken over Car2X of V(ehicle)2X-techniek. Diverse modellen van onder meer Skoda, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW en Volvo zijn hier al klaar voor.