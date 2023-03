Tesla zegt veel tijdens vier uur durende monoloog maar niet wat je wilt horen

Tesla heeft tijdens een lange presentatie een deel van zijn toekomstplannen bekendgemaakt. Opperbaas Elon Musk is onder meer van plan om de productiekosten van zijn volgende generatie elektrische auto's met maar liefst de helft te verminderen. Er ontbrak echter één belangrijk nieuwtje waar juist heel de wereld op zit te wachten ...

De maar liefst vier uur durende presentatie werd gehouden in Tesla's megafabriek en hoofdkantoor in Austin, Texas, Amerika. Hier ontvouwde Elon Musk zijn zogeheten 'Master Plan 3'.

Goedkope Tesla Model 2

Het nieuws waar heel de wereld op wachtte, kwam helaas niet voorbij. Dat is wanneer de beloofde goedkope elektrische auto van Tesla nou eindelijk op de markt komt. Deze Tesla Model 2 moet minder dan 25.000 euro kosten. Wat wel werd gezegd, is dat de productiekosten van de volgende generatie Tesla-modellen met de helft verminderd worden in vergelijking tot nu. Die besparing zit 'm voor een deel in de nieuwe elektromotor die al 1000 dollar goedkoper is (zie dia).

Minder productiekosten is een essentiële stap om de langverwachte Tesla Model 2 op de markt te brengen. Of zoals Zach Kirkhorn van Tesla-financiën het tijdens de presentatie omschrijft: "Het aantal consumenten dat toegang heeft tot onze producten, zal in de toekomst drastisch toenemen."

De productiekosten van de Tesla Model 3 en de Tesla Model Y liggen al 50 procent lager in vergelijking tot die van de Tesla Model S en Tesla Model X, benadrukte Tesla tijdens de presentatie en het merk twijfelt er niet aan dat dit weer gaat lukken met de volgende nieuwe Tesla-modellen.



Van 2 naar 20 miljoen Tesla's

Welke nieuwe Tesla-modellen eraan komen, hield Tesla nog even onder de pet, maar op een slide zijn wel degelijk twee nieuwe modellen te zien, weliswaar onder een doek. De een is een wat hoger model terwijl de ander duidelijk lager bij de weg ligt. Verder staan ook de Cybertruck en de elektrische vrachtwagen Semi afgebeeld. Uiteindelijk wil Tesla naar een jaarproductie van maar liefst 20 miljoen voertuigen. Dat zijn er nu 'slechts' twee miljoen.

Tesla Model 3 lagere gebruikskosten dan een Toyota Corolla

Een andere opvallende uitspraak die Tesla deed, is dat de gebruikskosten van de basisversie van de Tesla Model 3 over een periode van vijf jaar lager zijn dan de cost of ownership van een Toyota Corolla. Tesla belooft bovendien dat deze kosten in de toekomst verder zullen dalen als gevolg van het nieuwe EV-platform waar Tesla aan werkt. Ook zegt Tesla dat de Tesla Model 3 vier keer efficiënter is dan de Corolla ('well-to-wheel').

Aan het einde van de presentatie liet Elon Musk nog weten dat Tesla een nieuwe megafabriek gaat bouwen in Mexico. Hiermee moet de jaarproductie van Tesla groeien naar zo'n 3,5 miljoen auto's per jaar. Verder gaf Tesla aan dat het tegen het einde van 2023 zelf lithium zal raffineren. Dat is een belangrijke stap, want er is op zich genoeg lithium, maar de grondstof raffineren voor gebruik in batterijen is de bottleneck.