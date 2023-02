Volkswagen sluit personeel op in escaperoom om ID.3 beter te maken

Volkswagen stuurt 1200 medewerkers van de fabriek in Wolfsburg naar een speciale escaperoom. De eMotionRoom is specifiek ontworpen als training voor de productie van de vernieuwde Volkswagen ID.3 (2023).

De vernieuwde Volkswagen ID.3 wordt binnenkort onthuld. De mensen die de elektrische hatchback gaan maken, zitten op dit moment in een escaperoom. De zogeheten eMotionRoom is een training voor de productie ervan. Volgens Volkswagen-topman Gerardo Scarpino wordt deze tactiek gebruikt aangezien die eerder al succesvol en ‘extreem populair’ was in de fabrieken in Emden en Zwickau.



Drie kamers voor de Volkswagen ID.3 (2023)

In de escaperoom moeten de fabrieksmedewerkers in teams van vier verschillende puzzels en raadsel oplossen, om zo informatie over het productieproces te leren. De eMotionRoom bestaat uit drie aparte kamers. In de eerste ruimte komen de medewerkers alles te weten over de uitvinding van de eerste elektromotor uit de 19e eeuw.

In de tweede kamer wordt de kennis van de werknemers over de geschiedenis van de Volkswagen-fabriek in Wolfsburg bijgespijkerd. In de derde en laatste kamer worden de arbeiders getrakteerd op een digitale illustratie van hoe de wereld er mogelijk uit komt te zien wanneer er alleen nog maar elektrische auto’s rondrijden.

22.000 slachtoffers

In totaal wil Volkswagen 22.000 medewerkers de escaperoom laten doorlopen. Ook wil het merk 460 miljoen euro investeren om de fabriek opnieuw in te richten en de productie van de ID.3-facelift en de Volkswagen ID.2 (of ID. Golf) mogelijk te maken. Ook is een deel van de investering bedoeld voor de volgende generatie van de Volkswagen Tiguan, die later dit jaar wordt geïntroduceerd.