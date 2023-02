Waarom de aanschaf van goedkope banden een slecht idee is

Autobanden zijn de afgelopen tijd 30 procent duurder geworden. Toch is bezuinigen op nieuwe zomerbanden een slecht idee. Dat laat een grote zomerbandentest (2023) van onder meer de ANWB zien. De verschillen op sommige testonderdelen zijn ronduit schokkend.



Zoals bijna alles, zijn ook autobanden in de laatste twee jaar flink in prijs gestegen. Dat constateert de ANWB samen met zijn Europese zusterorganisaties. Tegenwoordig betaal je 30 procent meer voor banden dan een jaar of twee geleden. Dat komt neer op gemiddeld 35 euro extra per band. Wie er ineens vier stuks nodig heeft, is dus 140 euro meer kwijt dan in 2021. Als je puur naar de aanschafkosten kijkt, is het dus niet zo vreemd dat automobilisten kiezen voor een setje rubber van een budgetmerk. Alleen blijkt goedkoop in veel gevallen duurkoop. Óf in de vorm van onveiligheid, óf in de vorm van een veel kortere levensduur.



Zomerbandentest in maat 205/55 R16



Bij de grote zomerbandentest namen de testingenieurs 50 sets zomerbanden onder de loep, in de veel verkochte maat 205/55 R16. De testresultaten lieten soms schokkende verschillen zien. Het harde oordeel: 19 van de 50 bandensets zijn afraders en scoren een onvoldoende. Het testonderdeel dat de duidelijkste verschillen laat zien, is de remmenproef op nat wegdek.



Enorme verschillen in remweg slechte en goede banden



Vanaf 80 km/h hebben de beste banden op nat asfalt ongeveer 35 meter nodig om tot stilstand te komen. De auto op de slechtst presterende banden staat echter pas na 55 meter stil! Om het verschil extra duidelijk te maken, rekent de ANWB voor dat de auto op de slechte banden nog met 52 km/h voorbij komt zetten als de auto op goede banden al stilstaat. Of ... en dat is zeker niet ondenkbeeldig: met 52 km/h achter op een auto met goede banden knalt.



Op droog wegdek zijn de verschillen minder dramatisch, maar alsnog groot: tussen de topper en de slechts presterende band op dit onderdeel gaapt een gat van 7 meter. Daarin passen twee Kia's Picanto ...



7 banden echt slecht



Van de 19 afraders krijgen 7 stuks zelfs het stempel ‘echt slecht’. Dat betekent dat ze onveilig zijn. De overige 12 scoren om diverse redenen onvoldoendes. Daaronder was onder meer een set die maar 25.000 kilometer meegaat, terwijl 40.000 kilometer als normaal geldt. Maar het kan nog veel beter: de meest slijtvaste banden hebben een levensduur van 70.000 kilometer. Toch zijn die duurlopers niet twee keer zo duur.



Van de 50 testkandidaten krijgen 21 banden een ‘nette voldoende’ van ANWB en consorten. Die laten op diverse fronten minder sterke kanten zien. Bijvoorbeeld omdat ze een minder nauwkeurig stuurgevoel geven, minder grip hebben of een iets langere remweg vertonen.



Beste zomerbanden 205/55 R16



De testinstanties kennen tien banden 4 van de 5 sterren toe en daarnee het predicaat 'goed': "De Falken ZIEX ZE310 Ecorun is de beste op droog wegdek. Ook de Continental PremiumContact 6 en de Nokian Wetproof scoren bovengemiddeld op droog. De beste uit de test op nat wegdek is de Continental PremiumContact met op de hielen de Goodyear EfficientGrip Performance 2. De Goodyear, de Michelin Primacy 4+ en de Continental UltraContact hebben een uitzonderlijk goede slijtvastheid", aldus het juryrapport.



Slechtste zomerbanden 2023



De absolute verliezer van de grote zomerbandentest van de ANWB en zijn zusterorganisaties is de Premiorri Solazo, maar ook de andere merken in de staart van de beoordelingstabel zouden we laten staan.