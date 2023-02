Waarom rijdt hier de Volkswagen ID.2 vermomd als ID.3?

Hier rijdt de Volkswagen ID.2 (2025). De testauto is vermomd als een Volkswagen ID.3, maar de kleine achterportieren verraden dat het om een kleinere auto gaat – een elektrische Volkswagen Polo.

Het is geen geheim dat Volkswagen aan een compacte elektrische auto van ongeveer 25.000 euro werkt. Het ligt voor de hand om het model de Volkswagen ID.2 te noemen, maar het is nog slimmer als de ID.2 straks gewoon Golf heet. Cupra werkt aan een soortgelijk model onder de naam Cupra Urban Rebel.

Waarom is de Volkswagen ID.2 (2025) vermomd?

De Volkswagen ID.2 (of ‘ID. Golf’ of ‘Golf’) staat in de planning voor 2025, maar het testen is nu al begonnen. De testauto is vermomd als ID.3, zodat hij minder opvalt. En het is een makkelijke manier om het compleet nieuwe design nog even geheim te houden.

Over de techniek van de Volkswagen ID.2 is officieel nog niets bekend, maar volgens de geruchten heeft-ie voorwielaandrijving. En dat denken we ook te kunnen zien aan de opspattende sneeuw op de spionagefoto’s. Op die foto’s ontdekken we ook een trekhaak. De accucapaciteit overlapt waarschijnlijk met die van de ID.3, dus we gaan uit van 45 kWh.

Waar zit de laadpoort van de ID.2?

Zoek de laadpoort. Probeert Volkswagen ons te foppen met de laadpoort achter het rechter voorwiel? Het lijkt wel een sticker die erop geplakt is … Maar rechtsachter, waar de andere ID-modellen de laadklep hebben, is de carrosserie compleet egaal. Wordt vervolgd.

Als we naar binnen spieken, zien we de displays uit de Volkswagen ID.3. Maar ook dat kan nepperij zijn. De achterbank heeft drie hoofdsteunen, maar dat verwacht je ook van een auto in het Polo-segment.