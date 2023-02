Productiestop in Shanghai kan wijzen op facelift Tesla Model 3

Tesla wil naar verluidt de productie van de Model 3 in de gigafabriek in Shanghai stopzetten vanaf 19 februari. Geruchten gaan dat Tesla dit doet om een facelift voor de elektrische sedan door te voeren.

Dat meldt Bloomberg. Niet bij naam genoemde bronnen hebben aan het Amerikaanse medium laten doorschemeren dat Tesla een deel van de fabriek vanaf aankomende zondag gaat sluiten. In de komende twee maanden wordt de productielijn in fases veranderd.

Productiestop voor Project Highland?

De aankomende productiestop heeft mogelijk te maken met de komst van een nieuwe Model 3. Geruchten over de upgrade - die door Tesla ‘Project Highland’ wordt genoemd - doen al langer de ronde. Wat er precies veranderd wordt aan de Model 3 is uiteraard nog niet bekend, maar we durven wel een gok te wagen.

Een aangepast design ligt voor de hand, want een nieuw model moet er ook nieuw uitzien. Tesla staat bekend om zijn vooruitstrevende productietechnieken, waarmee een nieuwe Model 3 gemakkelijker, sneller en of goedkoper gebouwd kan worden. Dus dat kan er ook achter zitten. Ook een betere batterij is niet uitgesloten.

Tesla Model 3 facelift is logisch

De Model 3 facelift zou een logische volgende stap zijn voor Tesla, want een opgefrist model trekt nieuwe klanten aan. En dat is precies wat Tesla nodig heeft, nu de productiecapaciteit er is om grote aantallen auto's te bouwen. Stel je voor dat een efficiëntieslag in de productielijn kan zorgen voor nog een prijsverlaging, dan kan deze theoretische budget-Model 3 het gat dichten tot de komst van de langverwachte instap-Tesla van 25.000 euro.