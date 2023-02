4 tips om de bediening van de MG4 Electric minder frustrerend te maken

Het allergrootste minpunt van de MG4 Electric is zijn bediening. De verwarming regelen, de instellingen veranderen en door het menu bewegen – dat soort dingen. Dat gaat zo stroef en onhandig, dat je wel een paar tips kunt gebruiken.

De elektrische hatchback krijgt lovende kritieken. Onze review van de MG4 Electric is ook positief en daarin prijzen wij zijn lage basisprijs, de goede rij-eigenschappen en het prettige veercomfort. Het rijbereik is ook meer dan prima: 363 kilometer bij 100 km/h, volgens onze MG4-actieradiustest. We grappen daarom dat Volkswagen slapeloze nachten krijgt van de elektrische nieuwkomer uit China.

Wat kan er mis zijn met de bediening van een auto?

Maar de MG4 is niet perfect. De bediening is zo stroef en onhandig dat simpelweg instappen en wegrijden niet werkt, terwijl je in een Volkswagen juist alles op de tast vindt. Wat kan er nu helemaal mis zijn met de bediening van een auto? Dat je tegen teveel hindernissen oploopt. Want hoe maak je de cabine warmer of kouder? De MG4 heeft géén knoppen voor de temperatuur, niet fysiek en niet prominent op het thuisscherm. En als de verwarming eenmaal op 21 graden staat, blaast hij toch koude lucht.

En soms registreert het aanraakscherm je vinger niet. En soms wil de draaiknop van de transmissie niet in de D van Drive (nog een keer het rempedaal indrukken). Of het opladen start niet (doe de auto op slot). De stoelverwarming gaat soms na 5 seconden weer uit (van N naar D schakelen lijkt de oorzaak). En je begint elke rit met de gevaarlijke rijstrookassistent ingeschakeld. Kortom, als je deze auto uitleent aan je buurman, komt hij vloekend en half bevroren weer terug.

Wij willen het positief bekijken: aan de bediening van een auto kun je wennen. Terwijl een auto die rijdt als een dweil, altijd zal rijden als een dweil. En met onze tips gaat het wennen nog sneller.

1. Druk met je duim

De zachte vingerbewegingen waarmee jij je telefoon bedient, registreert het touchscreen van de MG4 niet. Dus je drukt met je wijsvinger op een icoontje en er gebeurt niets. Switchen naar je duim, waarmee je automatisch meer kracht zet, is een simpele oplossing. En zodra je eenmaal in de vingers hebt (hèhè, vingers) hoe hard te moet drukken, kun je altijd weer terugvallen op je wijsvinger.

2. Zet de verwarming op 23 graden

Op welke temperatuur zet jij de automatische klimaatregeling van je auto? 20 graden? 21? In de MG4 zul je het dan altijd koud hebben, want pas bij 23 graden voelt de temperatuur in de cabine behaaglijk aan. Een beetje raar, maar het werkt dus we doen het ermee.



De makkelijkste manier om de temperatuur in te stellen, is met de ster-knop rechts op het stuur. Deze snelkeuzetoets opent een klein temperatuurmenu en vervolgens kun je met de pijltjestoetsen (ook rechts op het stuur), de temperatuur en de ventilator regelen.

Om de stoelverwarming te activeren, moet je in het echte aircomenu zijn. Dat heeft zijn eigen icoontje op het scherm naast het thuisscherm – dus veeg het thuisscherm naar links om er te komen. Ook dat kan makkelijker: de linker knop in de knoppenbalk onder het scherm, schakelt de ventilatie in of uit. Zodra je erop drukt, opent ook het aircomenu. Dat werkt sneller.

3. Schakel de rijstrookassistent uit

Dit zou eigenlijk de eerste tip moeten zijn: begin elke rit met het uitschakelen van de actieve rijstrookassistent. Als je dat niet doet, schrik je tijdens het inhalen van een harde stuurbeweging. De MG4 probeert je weinig subtiel in je rijbaan te houden. Maar de stuurcorrectie is zo fel, dat je het stuur van je auto niet meer vertrouwt. Daarom de tip: schakel de rijstrookassistent uit. Dat doe je in het MG pilot-menu. Het wordt een automatisme.

4. Maak je eigen rijprogramma

Deze tip is niet geboren uit ergernis, maar uit rijplezier. De MG4 heeft de standaard rijprogramma’s Eco, Normaal en Sport, maar je kunt ook je eigen rijprogramma samenstellen. Zoals een variatie van het normale rijprogramma, maar dan met de stuurinrichting op z’n zwaarst en de regeneratie op z’n zwakst.