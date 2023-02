Het bewijs dat de elektrische auto de lucht schoner maakt

De elektrische auto heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Het is een van de eerste onderzoeken waarbij gegevens uit de praktijk aantonen dat de elektrische auto zowel de luchtverontreiniging als ademhalingsproblemen vermindert.

Het onderzoek naar de elektrische auto en het effect hiervan op de luchtkwaliteit is gedaan door de Keck School of Medicine, een medische universiteit in Los Angeles die wereldwijd hoog aangeschreven staat. De onderzoekers namen hun tijd, want het onderzoek beslaat de periode 2013-2019. Hierbij werden maar liefst 1238 Californische postcodegebieden nauwkeurig bestudeerd. Gekeken werd naar de bevolkingskenmerken, het aantal emissievrije voertuigen, de mate van vervuiling door stikstofdioxide en het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp als gevolg van astma-aanvallen.

Minder astma-gerelateerde ziekenhuisbezoeken

In de genoemde periode steeg het gemiddelde aantal emissievrije voertuigen waaronder de elektrische auto van 1,4 naar 14,6 per 1000 inwoners. De onderzoeksresultaten tonen aan dat elke toename van twintig emissievrije voertuigen per 1000 mensen de stikstof verminderde met 0,41 delen per miljard. Dat lijkt heel weinig maar is pér postcodegebied. Bovendien daalde het aantal astma-gerelateerde bezoeken aan de spoedeisende hulp met 3,2 procent. Dit is volgens de onderzoekers het bewijs dat de elektrische auto goed voor de luchtkwaliteit is en daarmee de volksgezondheid.

Tesla goed voor de gezondheid

In de Amerikaanse staat Californië rijden momenteel meer dan twintig emissievrije voertuigen per 1000 mensen rond. Dit zijn met name de elektrische auto's van Tesla. Volgens de onderzoekers betekent dit dat alleen Tesla al het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp dat met astma te maken heeft met enkele duizenden heeft verminderd.

Elektrische auto niet voor iedereen weggelegd

De Amerikaanse studie bevestigt nog iets waarvan je al vermoedde dat het speelde. Namelijk dat de elektrische auto voor veel mensen nog niet weggelegd is. Het postcodegebied waarin maar 17 procent van de inwoners een bachelor-diploma heeft, kende in de periode 2013-2019 een toename van 0,7 emissievrije voertuigen per 1000 inwoners. In een postcodegebied waar bijna de helft (47 procent) van de inwoners met succes een bacheloropleiding gevolgd heeft, zijn dat 3,6 emissievrije auto's.

Klimaatverandering

"Als we het hebben over acties die verband houden met klimaatverandering, is dat vaak op mondiaal niveau", zegt Erika Garcia, werkzaam op de medische universiteit van Los Angeles en de hoofdauteur van het onderzoek. "Maar het bewijs dat veranderingen die op lokaal niveau plaatsvinden de gezondheid van je eigen gemeenschap verbeteren, kan een nog krachtiger boodschap zijn voor publiek en beleidsmakers."