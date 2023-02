Hoe gaat Ford de EV-markt veroveren? Door keuzevrijheid de nek om te draaien. En kleinere batterijen te plaatsen.

Ford was betrekkelijk laat met de elektrificatie van zijn modellenaanbod, maar wil nu een inhaalslag maken. Maar bij de strategieën die Ford daarvoor wil inzetten, hebben wij onze twijfels …

Jim Farley, CEO van Ford, heeft in gesprek met Green Car Reports zijn licht laten schijnen over de elektrificatie-strategie van het merk. Zo wordt de productie van de F-150 Lightning opgeschroefd naar 150.000 stuks per jaar. Ook de productie van de Mustang Mach-E moet worden opgevijzeld: 200.000 auto’s per jaar is het streven.

Simpel is beter

Deze productieverhoging moet uiteraard wel bekostigd worden. Dit wil Ford doen door vanaf de volgende EV-generatie te versimpelen. Dit wil zeggen dat er minder keuze komt in carrosserieën, motorisering en uitrustingen. Die strategie moet zorgen voor een betere kwaliteit en lagere productiekosten.

Minimale actieradius

Ook de batterijen van Ford moeten op de schop. En voordat je nu verlekkerd gaat dromen over een enorme actieradius in je gloednieuwe elektrische Ford; het merk wil juist kleinere accupakketten in zijn EV’s lepelen. Ook dit zorgt voor een kostenbesparing, maar of de potentiële klanten erom staan te springen is twijfelachtig.



Afdingen verboden

Mochten die potentiële klanten hopen dat ze over de prijs kunnen onderhandelen met de dealers, dan komen ze ook van een koude kermis thuis. Ford hanteert vanaf 2024 in de Verenigde Staten een zogenaamd ‘no-haggle’ beleid. Terwijl afdingen in de VS ook bij nieuwe auto's een goed volksgebruik is. Consumentenorganisatie J.D. Power becijferde in 2021 dat Amerikaanse consumenten gemiddeld 4,8 procent van de prijs van een nieuwe auto weten af te kletsen. Dat klinkt misschien niet als heel veel geld. Maar op de Amerikaanse instapprijs van de Ford Mustang Mach-E van 45.995 dollar, scheelt dat toch ruim 2200 dollar. Naar die korting kunnen Amerikaanse klanten binnenkort dus fluiten, als de Ford-topman zijn zin krijgt.