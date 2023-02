Zo kan het ook! Snelladen met Skoda Enyaq Coupé iV gaat in de praktijk sneller dan in de folder

We vragen ons af of snelladen met de Skoda Enyaq Coupé iV RS sneller of langzamer gaat dan met de technisch bijna identieke Volkswagen ID.5. Het antwoord is: beide. De elektrische Skoda laadt sneller én langzamer. Dat zit zo.

Het is altijd weer een verrassing hoe het snelladen precies verloopt. Of de laadcurve mooi constant is, of na de eerste piek meteen omlaag buigt. Hoe dan ook zou je denken dat een Enyaq Coupé RS iV die geleverd wordt met softwareversie 3.0, dezelfde laadgrafiek laat zien als een Volkswagen ID.5 met softwareversie 3.0, maar onze ervaring is anders.

Snelladen: Skoda Enyaq tegen Volkswagen ID.5

In de praktijk gaat de Skoda sneller van start, maar hij weet dat hoge laadtempo niet vast te houden. De ID.5 is juist de constante marathonloper. Bij de Volkswagen zakt het laadvermogen pas bij 75 procent onder de 100 kW, terwijl de Skoda al bij 50 procent onder die magische grens duikt. Zo kan het gebeuren dat een ID.5 met 77 kWh in 27 minuten van 10 naar 80 procent gaat en dat de Enyaq Coupé RS iV daar ondanks zijn snelle start 34 minuten voor nodig heeft. Kortom, de Skoda laadt sneller én langzamer.

Zo verloopt snelladen met de Skoda Enyaq Coupé iV

Skoda belooft voor de RS iV een laadsnelheid van 125 kW, maar als wij inpluggen bij 7 procent krijgen wij 152 kW. Een fijne verrassing. De fijne verrassing duurt tot 15 procent, dan zet de daling in. Tot 35 procent krijg je de beloofde 125 kW. Deze daling is nogal steil. De Volkswagen ID.5 weet het laadvermogen langer boven de 100 kW te houden. Van 10 naar 80 procent in 34 minuten is sneller dan verwacht. Skoda zelf communiceert 38 minuten (RS iV).

Conclusie

Kun je alle getallen nog uit elkaar houden? Tot dusver hebben we geconcludeerd dat de Enyaq een hoger piekvermogen heeft dan de ID.5, maar dat je toch iets langer moet wachten op een volle batterij. Tegelijkertijd zijn het piekvermogen en de laadtijd van de RS iV hoger en korter dan beloofd. Want in de specificaties van de RS iV staat 125 kW en 38 minuten, maar in de praktijk zijn dan 152 kW en 34 minuten.

In het Engels noemen ze dat under promise, over deliver – meer leveren dan je hebt beloofd. En bij elektrische auto’s zie je dat maar zelden. Zo moeten we de eerste EV nog tegenkomen die verder rijdt dan zijn WLTP-bereik. Zelfs de Skoda Enyaq Coupé iV (actieradius) doet dat niet …