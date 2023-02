Veel auto's die tegenwoordig onthuld worden, zijn een suv of crossover. Dat was in het jaar 1998 wel anders! We gaan terug naar de jaren 90, een decennium met diversiteit alom.

1 - Fiat Multipla

Als Fiat in 1998 de Fiat Multipla uit de hoge hoed tovert, fronst menigeen de wenkbrauwen. Het design van de mpv is nogal smaakgevoelig. De neus wordt al snel vergeleken met de snuit van een dolfijn. En door de relatief hoge ruiten heeft de Multipla ook wel wat weg van een koets. De meesten verbazen zich echter over de dikke rand onder de voorruit die van verlichting is voorzien.

De Fiat Multipla is een doordachte auto is. Hij is korter dan een driedeurs Fiat Bravo, maar flink breder. Hierdoor is plek voor twee zitrijen met elk drie stoelen. De leuning van de middelste stoelen kun je neerklappen zodat je twee tafeltjes overhoudt. Wie met zes personen reist, houdt genoeg bagageruimte over. Anno 2022 heeft de eerste generatie een cultstatus. Zie maar eens een goed exemplaar te vinden.

2 - Audi TT

Ook Audi doet in 1998 de wereld verbazen. Met de Audi TT, een tweezits sportwagen met een opvallend design. Het bijna naadloze design vereist nieuwe lastechnologie met behulp van een laser. De stoelen zitten volgens Audi net zo gegoten als een honkbalhandschoen. Het grove stikselwerk hiervan vind je ook terug in de TT.

Hoe geweldig de Audi TT er ook uitziet, zijn eerste jaren verlopen niet vlekkeloos. Vroege TT-modellen willen in scherpe bochten nog wel eens iets te enthousiast uitbreken. Let wel: bij een snelheid van meer dan 180 km/h! Audi past de wielophanging aan, rust de TT voortaan uit met het stabiliteitsprogramma ESP én plakt een spoiler op de achterklep.

3 - Rover 75

Kijk, een Bentley! Maar nee, de stijlvolle sedan met chromen accenten die zojuist voorbijrijdt, blijkt de nieuwe Rover 75. BMW is in 1998 eigenaar van het kwakkelende Rover en besluit dat het design van nieuwe Rover-modellen terug moeten grijpen naar het roemrijke verleden van het Britse merk. Dat levert de sierlijke Rover 75, op die in 1998 in productie gaat.

Achter het stuur is het alsof je inderdaad in een veel duurdere Bentley zit, met een chic analoog klokje in het midden van het dashboard en veel accenten van wortelnotenhout. Je steekt nog net geen dure sigaar op, zo deftig doet het interieur aan. De ovaal gevormde snelheidsmeter en toerenteller zijn voorzien van een crèmekleurige achtergrond met zwarte, fijne cijfers, alsof ze zijn aangebracht met een vulpen.

Hoe mooi de Rover 75 ook is, een succes is het niet geworden. Ook niet als Rover een stationwagen aan het aanbod toevoegt. Terwijl die Tourer volgens sommigen nog sierlijker is dan de Saloon.

4 - Smart City Coupé

De Smart City Coupé (later Smart Fortwo) die in 1998 door Smart wordt onthuld, is bedacht door het Zwitserse Swatch, dat vooral bekendstaat om zijn hippe horloges voor een scherpe prijs. Om het wagentje op de markt te kunnen brengen, doet Mercedes mee. Opvallend is de Tridion-veiligheidskooi die een andere kleur heeft dan de rest van de auto. Het karretje moet net zo veilig zijn als een veel grotere auto, ondanks het gebrek aan kreukelzones.

De carrosseriedelen kun je gemakkelijk uitwisselen, zodat schade in een oogwenk verholpen is. Ze bieden ook uitkomst als je het Smartje een andere kleur wilt geven. Ook geinig: de Smart kun je dwars tegen het trottoir parkeren, tussen in lengterichting geparkeerde auto's in. De showrooms van Smart zijn net zo bijzonder als de auto zelf, namelijk glazen torens waarin de felgekleurde Smarts al van heinde en ver te zien zijn.



5 - Volkswagen Lupo

De jaren 90 worden wel the downsize decade genoemd en dat is precies wat Volkswagen ook doet. In de herfst van 1998 presenteert het merk de Lupo, wat in het Italiaans wolf betekent. Een wolfje dan, want de Lupo is slechts 3,5 meter lang. De kleine Volkswagen Lupo moet het gat opvullen dat de groter wordende Polo achter laat. Concerngenoot Seat krijgt de op de Lupo gebaseerde Arosa.

Bijzonder voor die tijd is de Lupo 3L. Die is uitgerust met een driecilinder 1.2 TDI-motor en rijdt volgens Volkswagen 1 op 33. Drie liter op 100 kilometer, vandaar de toevoeging 3L. Omdat Volkswagen voor de carrosserie veel aluminium gebruikt, is het gewicht lager dan van een gewone Lupo. Ook staat de Lupo 3L op speciale bandjes die het verbruik temperen. Vanwege de relatief hoge prijs wordt de Lupo geen groot succes. In 2005 wordt hij opgevolgd door de Volkswagen Fox, die evenmin goed verkoopt.

9 belangrijke gebeurtenissen uit 1998