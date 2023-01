In deze Mustang wil je niet dood gevonden worden

De autowereld gaat elektrisch en nu moet ook de benzineslurpende lijkwagen eraan geloven, zullen ze gedacht hebben bij Coleman Milne. De Britse carrosseriebouwer bouwde de Ford Mustang Mach-E om tot een volwaardige rouwauto.

De opvallende Mustang Mach-E is verlengd tot maar liefst 6,28 meter lang en heeft een wielbasis van ruim 4 meter. Qua techniek bleef veel bij het oude: de rouwauto-versie van de Mach-E heeft het normale accupakket van 75 kWh en kan in 38 minuten weer tot 80 procent worden opgeladen. Door de hoge achterkant die veel rijwind vangt, komt de begrafenisauto maar ongeveer 320 kilometer op een acculading stroom.

Etive voor begrafenissen en gala’s

De speciale versie van de Mustang Mach-E maakt deel uit van een reeks auto’s genaamd ‘Etive’. In deze reeks vinden we ook een limousine-versie van de Mach-E. Zo heeft Coleman Milne niet enkel gedacht aan de treurige tijden maar ook de feestelijke aangelegenheden. De lijkwagen en limousine moeten zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de rest van Europa vanaf midden 2023 beschikbaar worden.

Niet de eerste

Het is niet de eerste keer dat Coleman Milne een elektrische auto ombouwt tot lijkenwagen. Eerder moest bijvoorbeeld de Tesla Model S eraan geloven. Het bedrijf is van plan de komende jaren meer elektrische modellen op deze manier om te bouwen.