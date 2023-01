Mazda heeft de Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV onthuld. Hiermee rijd je zonder te hoeven stoppen verder dan ooit met de Mazda MX-30. De keerzijde van de medaille is dat je dan niet meer volledig elektrisch rijdt.

De Mazda MX-30 is de eerste elektrische auto van Mazda. Toen de elektrische crossover in 2020 gepresenteerd werd, schrokken we even van de actieradius. Die bedraagt 200 kilometer (WLTP). Mazda heeft bewust gekozen voor een compact accupakket van 35,5 kWh. Hierdoor is de Mazda MX-30 vlot, licht en wendbaar, aldus Mazda. Bovendien is de acteradius voldoende voor de meeste Europese automobilisten die gemiddeld 48 kilometer per dag rijden, voegt Mazda toe.

Praktijk blijkt weerbarstiger

Mooie woorden maar al snel blijkt de praktijk weerbarstiger. Wie zijn zinnen heeft gezet op een elektrische auto wil op een volle accu vaak verder kunnen rijden dan 200 kilometer zoals de concurrentie wel doet. Het gevolg is dat je de Mazda MX-30 niet veel ziet rijden. De Honda e is hetzelfde lot beschoren: o zo leuk maar ook deze elektrische auto heeft een actieradius die twijfelende automobilisten om elektrisch te gaan rijden niet bepaald over de streep trekt, namelijk 222 kilometer.

Plug-in hybride auto

Maar nu is er de nieuwe Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV! Niet meer volledig elektrisch maar een plug-in hybride auto met een elektrische actieradius van 85 kilometer (gemiddeld, WLTP) of 110 kilometer (stad, WLTP). Dat is ruim voldoende voor dagelijkse ritten, zegt Mazda wederom. Maar wie nu zonder laden verder wil rijden, kan dat dankzij een generator die wordt aangedreven door een rotatiemotor. Hoe bijzonder dat is, vertelt collega Gert Wegman in het bericht hieronder.

Elektromotor met 170 pk

De nieuw ontwikkelde 8C rotatiemotor bevindt zich naast de generator in de motorruimte. De compacte elektromotor van 170 pk is gekoppeld aan een 17,8 kWh lithium-ion batterij. Verder is de MX-30 e-Skyactiv R-EV voorzien van een benzinetank met een inhoud van 50 liter. Hiermee zegt Mazda een uniek plug-in hybride systeem te hebben gecreëerd met een zeer concurrerend totaal rijbereik. Maar hoeveel dat is, zegt Mazda nog niet.

De plug-in hybride Mazda MX-30 kan laden met 1- of 3-fase wisselstroom (AC) alsook met gelijkstroom (DC) en heeft drie rijstanden: Normal, EV en Charge.

Introductiemodel met verwijzing naar het verleden

De Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV die je hierboven ziet, is een speciale uitvoering, de Edition R. De kleur Maroon Rouge Metallic verwijst naar de kleur van het dak van de eerste personenauto van Mazda, de Mazda R360 Coupé die je bij de Mazda MX-5 ziet staan . De rest van de carrosserie en het interieur zijn afgewerkt in zwart. De Edition R krijgt unieke designelementen mee, zoals een rotorvormig embleem dat in de vloermatten is genaaid en in reliëf is aangebracht op de hoofdsteunen van de stoelen.



De prijzen van de plug-in hybride Mazda MX-30 maakt Mazda nog bekend.