Deze levensgevaarlijke elektrische suv mogen ze in China houden (hij is al in Duitsland)

De Nederlandse automarkt wordt de laatste jaren overspoeld met – veelal elektrische – Chinese auto’s. Sommige zijn opvallend goed, maar de Elaris Beo / Skyworth EV6 mogen ze in China - en Duitsland - houden.

Aiways, BYD, Hongqi, Lynk & Co, MG, Nio, Seres – allemaal Chinese automerken die de markt bestormen. Veel mensen hebben hier bedenkingen bij. Deels vanwege de geopolitieke rol die China speelt, anderen maken zich zorgen over de service en de verkrijgbaarheid van onderdelen op de lange termijn. Daarnaast is er een groep consumenten die zich afvraagt hoe het zit met de veiligheid van de nieuwkomers.



Dramatische crashtest Landwind



Die vrees komt niet helemaal uit de lucht vallen, want een heleboel mensen kunnen zich de crashtest van de JIangling Landwind uit 2005 nog wel herinneren. Landwind was een van de eerste Chinese merken die een poging deed vaste voet aan Europese grond te krijgen. In theorie leek de spotgoedkope Jiangling Landwind – een forse, luxe uitgeruste suv – wel een kans te maken. Maar de ADAC maakte in september 2005 korte metten met de aspiraties van de Chinese nieuwkomer. Landwind deed in 2010 een weinig succesvolle nieuwe poging met de CV9, een compacte mpv. Euro NCAP-score: 2 sterren.

Volgens de Duitse zusterorganisatie van de ANWB was de overlevingskans van de bestuurder bij een offsetcrash in de Jiangling Landwind met 64 km/h gelijk aan nul. De auto kreeg dan ook het stempel ‘levensgevaarlijk’.

Gelukkig doen de meeste Chinese auto’s het tegenwoordig een stuk beter. De BYD Atto 3 en de Nio ET7 lieten bij recente crashtests van Euro NCAP zelfs opvallend goede scores zien.



Nul punten voor paaltest Elaris Beo / Skyworth EV6



Maar niet alle Chinese automerken hebben hun leergeld betaald. Dat laat de recente Chinese crashtest van de Skyworth EV6 zien, een auto die in Duitsland nu al te koop is onder de naam Elaris Beo. Daar wordt hij aangeprezen als 'de perfecte gezinsauto'. Aha.

Bij de Chinese NCAP-crashtest, die grotendeels overeenkomt met de Europese, liet de auto bij de frontale impact nog een acceptabel resultaat zien: 13 van de maximaal 24 punten. Ook de botsing met een vervormbare barrière ging redelijk: 16 van de 24 punten. Dramatisch was daarentegen de score pij de zijdelingse paaltest ter hoogte van de B-stijl. Daarbij scoorde de Elaris Beo/Skyworth EV6/ exact 0 (nul) punten. De B-stijl kwam zo ver de cabine in, dat zelfs de meest ervaren crashtestdummy’s het er warm van kregen. Je zult maar van opzij worden aangereden door iemand die keihard door rood rijdt …

De totaalscore voor inzittendenveiligheid van de Elaris Beo / Skyworth EV6 kwam op 38,5 procent. Ter vergelijking: de BYD Atto 3 en Nio ET7 scoorden bij de Euro NCAP 91 procent op dit onderdeel. Voor voetgangersveiligheid zette de Elaris Beo/Skyworth EV6 een relatief nette 61,5 procent op het scorebord. Met een grote knipoog zou je dus kunnen zeggen dat je beter dóór een Elaris Beo / Skyworth EV6 kunt worden aangereden dan erin …