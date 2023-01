Deze elektrische auto van Suzuki is onderweg naar jou

Een volledig elektrische auto van Suzuki zul je momenteel ook met een vergrootglas niet vinden. Maar daar komt verandering in. Suzuki onthult de Suzuki eVX, een elektrische suv die in 2025 naar Europa komt.

De Suzuki eVX is een studiemodel dat vandaag zijn werelddebuut beleeft op de India Auto Expo in Delhi. Dat Suzuki zijn eerste volledig elektrische auto juist hier presenteert, is niet heel gek; Suzuki behoort in India tot de meestverkochte automerken. Er is nog niet heel veel te melden over de Suzuki eVX, behalve dat de elektrische suv een batterijcapaciteit van 60 kWh heeft en een actieradius van 400 kilometer (WLTC, de rijcyclus van de WLTP-meetmethode).

De belangrijkste afmetingen van de Suzuki eVX zijn: 4,3 m lang, 1,8 m breed en 1,6 m hoog. Dat is net zo lang als de Suzuki S-Cross en zeg maar twee centimeter breder en hoger. De wielbasis van de Suzuki eVX is nog niet bekend.

Met 4x4-DNA

Volgens Suzuki combineert de Suzuki eVX een sterk 4x4-DNA met geavanceerde technologie. We gaan er dus vanuit dat de Suzuki eVX vierwielaandrijving heeft, hetzij elektrisch. Dat de elektrische suv door het uitgesproken design van de wielkasten en hoge schouderlijn direct als Suzuki suv herkenbaar is, zoals Suzuki beweert, betwijfelen we. Wat overigens niet betekent, dat we het design van de Suzuki eVX niet geslaagd vinden. Maar vooralsnog is de Suzuki eVX een concept en zal nog het een en ander veranderen. In 2025 weten we ongetwijfeld meer want in dat jaar maakt de Suzuki eVX zijn Europese debuut.