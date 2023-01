Gefopt door Tesla: meer dan de helft van de geproduceerde auto's blijkt Chinees te zijn!

Chinese automerken zoals BYD, Nio, MG en Hongqi bestormen de Europese automarkt. Nu blijkt Tesla ook in dat rijtje thuis te horen. Althans, als je naar de productiecijfers kijkt ...



Meer dan de helft van de auto’s van het Amerikaanse Tesla werd vorig jaar geproduceerd in de Giga-fabriek in Shanghai. Er rolden namelijk maar liefst 710.865 auto’s van de Chinese fabrieksband. In totaal produceerde Tesla 1.313.851 auto’s in 2022, wat betekent dat de fabriek in Shanghai verantwoordelijk was voor ruim 54 procent van de gehele productie. Kortom, Tesla is helemaal niet zo Amerikaans als je misschien denkt.

Made in China - ja, graag

Dat het merendeel van de Tesla’s in China werd geproduceerd is overigens helemaal geen slecht nieuws voor de klanten. De ruim 2000 medewerkers van Giga Shanghai leveren voortreffelijk werk: de Chinese Tesla’s staan bekend om hun goede bouwkwaliteit. Zo hebben auto’s die daar vandaan komen bijvoorbeeld minder ‘panel gaps’, de grote kieren tussen carrosseriedelen waar Tesla's om bekend staan. We hebben nog steeds nachtmerries van de kier op het dak van de eerste Model 3 die we testten.



Groeien als kool

Tesla groeit als kool. Afgelopen jaar opende het bedrijf onder leiding van de markante Elon Musk al nieuwe Giga-fabrieken in Texas en Berlijn, dit jaar zou daar Canada bij kunnen komen. De Canadese minister van industrie en innovatie bevestigde afgelopen september dat er gesprekken plaatsvinden met Tesla over het openen van een fabriek.