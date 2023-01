Tesla verlaagt de prijzen in China, waarom bestormen kopers toch een Tesla-store?

Prijsverlagingen tot wel 10 procent bij Tesla in China, boffen zij even! Tenzij je nét daarvoor een nieuwe Tesla had besteld voor het oude bedrag …

Je zal op 6 januari maar in een Chinese Tesla-store gewerkt hebben. Denk je mensen blij te maken met een fikse korting op de Tesla Model 3 en Tesla Model Y, staan er juist woedende klanten op de stoep.



10 procent korting op een Tesla



De prijs van de Tesla Model 3 werd ineens verlaagd naar omgerekend 31.500 euro (prijs Nederland: 55.895 euro). Dat scheelt zomaar een kleine 10 procent met de oude prijs. Ook de duurdere versies van de Model 3 werden flink goedkoper. Daardoor was een Tesla Model 3 ineens net zo duur als zijn Chinese concurrent, de BYD Atto 4 (die misschien ook naar Nederland komt).

Ook de Tesla Model Y daalde ongeveer 10 procent in prijs en kost in China nu minimaal 35.630 euro. Dat is leuk als je toch al overwoog een Tesla aan te schaffen, maar niet leuk als je net daarvoor je handtekening onder een koopcontract hebt gezet met de oude prijs. De Chinezen die dat hadden gedaan, kunnen fluiten naar een korting. Bij verschillende Chinese Tesla-stores gingen ze verhaal halen.



Snoepjes stelen



Dat ging meestal vrij gemoedelijk, maar in Chengdu raakten de gemoederen flink verhit. Kopers drongen de Tesla-store binnen, vernielden een Tesla Cyberquad en stortten zich op de souvenirs en snacks van de Store. Bovendien kwamen ze met een eisenlijst ter compensatie van de gemiste korting, met onder meer 100.000 kilometer gratis snelladen bij Tesla's eigen netwerk en een langere garantie van 2 tot 4 jaar. Misschien dat er ook wel een briesende presentator van de Chinese versie van Radar of Kassa bij stond ... Ook in Xiaoshan kwam het tot protesten:



Tesla houdt voet bij stuk

Bezweek Tesla onder de druk en ging het overstag? Nee, want het merk werkt net als in Nederland niet met traditionele dealers. En zoals dat met online shoppen vaker gaat: soms zit het mee met de kortingen en soms zit het tegen. Had je maar op een ander moment moeten bestellen …

Waarom verlaagde Tesla dan onverwacht de prijzen met zo'n ongekend scherp percentage? Volgens vice-president Grace Tao deden ze dat na een verzoek van de regering in Beijing om de economie in China weer op gang te helpen, na de slechte coronajaren.



De website Carnewschina.com weet nog te melden dat de officiële media de protesten niet afdeden als vandalisme, maar als gerechtvaardigde acties. Negatief nieuws over het Amerikaanse bedrijf Tesla kan weer positieve gevolgen hebben voor de elektrische modellen van de Chinese concurrentie …