Het jaar 2007: de gorilla van Blijdorp en het monster van BMW

In 2007 ontsnapte gorilla Bokito in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp en verwondde een bezoekster. Wat in dat jaar ook 'ontsnapte' was de BMW X6, in de ogen van velen een monsterlijke suv-coupé. De volgende 5 modellen zijn een stuk beter te pruimen en domineerden het autojaar 2007.

1 Alfa Romeo 8C Competizione

Alfa Romeo onthult de productieversie van de prachtig gelijnde Alfa Romeo 8C Competizione. Deze volbloed sportwagen met 4,7-liter V8 en een carrosserie van koolstofvezel accelereert vanuit stilstand in slechts 4,2 seconden naar 100 km/h. De motor is van Maserati. In Nederland is de 8C Competizione te koop vanaf ongeveer 220.000 euro, slechts tien stuks komen onze kant op. Jan de Bouvrie mag in zijn handjes knijpen, want hij is een van hen en krijgt op speciaal verzoek het enige witte exemplaar overhandigd. Ook prins Bernhard jr. (de pandjeskoning) behoort tot de gelukkigen.

2 Jaguar XF

Al praten ze er bij Jaguar liever niet over, onderhuids is de Jaguar XF eigenlijk een Ford. Dat geldt voor het onderstel, maar ook voor de meeste motoren. Alleen de 4.2-liter achtcilinder, leverbaar met en zonder compressor, is in eigen huis ontwikkeld. Al na een jaar wordt-ie echter vervangen door een vijfliter V8. De Jaguar XF combineert een sportief, coupéachtig design met een statige uitstraling. Ook het interieur doet ons watertanden, met een ronde transmissieknop die bij het starten van de motor uit de tunnelconsole oprijst. Maar een groot succes wordt de Jaguar XF nooit. Als de huidige generatie afzwaait, komt er geen opvolger.

3 Fiat 500

In 2007 is de komst van de nieuwe Fiat 500 een spektakel dat zijn weerga niet kent. Een landelijk dagblad noemt het een 'volks- en mediaspektakel in aanwezigheid van de Italiaanse premier, acht ministers, 7500 genodigden en 1000 journalisten'. Met een show die niet onderdoet voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen onthult Fiat de langverwachte 500 in thuisstad Turijn, compleet met tientallen dansers en een vuurwerkshow. Behalve de vuurpijlen vliegen ook de nieuwe Vijfhonderdjes letterlijk door de lucht. Zoek maar eens op YouTube met de woorden 'show fiat 500 torino 2007'.

4 Volvo V70

Volvo is in 2007 eigendom van Ford. Vandaar dat de dan nieuwe Volvo V70 zijn onderstel deelt met onder meer de Ford S-Max en Ford Galaxy. Aan zijn terughoudende design is het niet meteen te zien, toch is de Volvo V70 flink gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. Hij is 11 centimeter langer en in de bagageruimte past 55 liter meer. Die groeispurt is vooral voor de achterpassagiers goed nieuws, want de oude V70 was niet de ruimste. De instapversies doen het met een viercilindertje, de geliefde vijfcilinder benzinemotoren staan hogerop in het gamma. De zescilinder T6 AWD met 285 pk is het topmodel.

Er is wat gemopper over de stoelen. Bij de oude Volvo V70 zit je erin, bij de nieuwe Volvo V70 wat meer 'op de bok'. Maar bij het zien van het mooie dashboard met zwevende middenconsole, worden de Volvo-adepten al wat milder.

5 Mini Clubman

In 2007 valt de Mini Clubman in de smaak met zijn stijlvolle uiterlijk en heerlijke rijeigenschappen. In plaats van een achterklep, geeft Mini de Clubman twee verticaal openende deurtjes. Achterportieren ontbreken eveneens, er is slechts plaats voor één kleine ‘suicide door'. In een gewone Mini was het nooit een pretje om achterin te zitten, maar in de Mini Clubman is dat anders. Hij biedt 8 centimeter meer beenruimte. Heel doordacht is de 'suicide door' niet, want het deurtje kan alleen open als het rechtervoorportier is geopend. Toch is instappen redelijk te doen, omdat B-stijlen ontbreken.

9 andere gebeurtenissen in 2007