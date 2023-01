Bastien Schupp (IDS Automobiles): "Lancia moet zich nog maar bewijzen, DS gaat het redden"

Vijf jaar geleden kwam de DS 7 op de markt, de eerste ‘echte’ DS. Hoe staat het merk ervoor aan het begin van 2023?



Is iedereen blij of staan de gezichten op onweer bij het begin van het nieuwe jaar? Vijf vragen aan Bastien Schupp, senior vice president marketing & communicatie bij DS Automobiles.

1. Bent u tevreden over de vorderingen van DS?

“Toen Stellantis vorig jaar een feit werd, kreeg elk merk van baas Carlos Tavares tien jaar om zich te bewijzen. DS is nu al winstgevend. Inmiddels zijn we in 41 landen actief en hebben we veel succes gehad in de Formule E, ons technische uithangbord. Daar verslaan we de Duitsers, het is een statement om te laten zien dat ze ons op technisch gebied niet de baas zijn."



"In 2018, 2019 en 2020 veroverden we de Formule E-titel. Afgelopen jaar helaas niet, maar volgend seizoen gaan we weer voor het kampioenschap. Zo hebben we wereldkampioen Stoffel Vandoorne aangetrokken, naast Jean-Éric Vergne. En dan zou ik bijna vergeten dat we in coronajaar 2021 15 procent meer auto’s verkochten, in een dalende markt.”

2. Verkoopt DS een beetje?

“In het ene land beter dan in het andere. Duitsland is een moeilijk verhaal. Duitsers zijn op autogebied nu eenmaal net zo chauvinistisch als Fransen met hun wijnvoorkeur. Je moet accepteren dat driekwart van de Duitsers je sowieso niet ziet staan.”

“Maar in het algemeen gaat het goed, vooral in Zuid-Europa. We verkopen meer auto’s dan Lexus en Jaguar, merken die al veel langer actief zijn. Ook in Japan gaat het goed, ze zijn gek op alles wat Frans klinkt. Zo is het kledingmerk Comme des Garçons niet Frans, maar Japans!”



3. Stellantis heeft heel veel merken. Wordt het niet érg gezellig?

“Binnen Stellantis zijn we onderdeel van de premium groep, samen met Alfa Romeo en Lancia. Iedereen dacht dat DS na de fusie als eerste zou sneuvelen. Maar wij zijn juist winstgevend.”

“Alfa Romeo en DS zijn uitersten. Terwijl Alfa Romeo een rijk verleden heeft en een schare liefhebbers, is DS het merk van Frans comfort en de blik op de toekomst. Lancia heeft grote plannen, maar de realiteit op dit moment is dat het met één oud model, de Ypsilon, alleen in Italië te koop is. Laat Lancia zich eerst maar eens bewijzen.”

4. Bent u bang voor alle Chinese merken die eraan komen?

“Nee. Ik verwacht niet dat die meteen populair worden in de premiumsegmenten. Het kost jaren om het vertrouwen van de klant te winnen, dat zag je eerder bij Japanse en Koreaanse merken. Onze belangrijkste concurrent blijft Audi.”

5. Wat kunnen we in de nabije toekomst van DS verwachten?

“Vanaf 2024 zijn al onze nieuwe modellen volledig elektrisch. De nieuwe platformen die we ontwikkelen, maken een actieradius mogelijk van 700 kilometer. Natuurlijk is het een gekke tijd, maar DS heeft relatief weinig last van het chiptekort. Als winstgevend merk krijgen we sneller de beschikbare chips. Voor de korte termijn richten we op de gefacelifte DS 3 en de elektrische DS 4, die in 2023 op de markt komen.”