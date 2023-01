Waarom Elon Musk jou laat wachten op de goedkope Tesla van 25.000 euro

Dat Tesla een goedkoper model onder de Tesla Model 3 in de pijplijn heeft zitten, is geen geheim meer. Maar wanneer komt deze beloofde goedkoopste Tesla met een vanafprijs van wellicht 25.000 euro of zelfs minder op de markt? Het Amerikaanse onderzoeksbureau Loup Ventures dat Tesla op de voet volgt, denkt het te weten.

De analisten van Loup Ventures doen aan het begin van het jaar voorspellingen over technologiebedrijven zoals Apple, maar ook over het wel en wee van elektrische auto's en de merken die ze ontwikkelen. Ze hebben nu voorspeld dat de aangekondigde goedkoopste Tesla (voor het gemak noemen we hem de Tesla Model 2) pas in 2024 aangekondigd wordt. Dat wil dus niet zeggen dat de Tesla Model 2 dan ook op de markt komt. Volgens Loup Ventures loopt Tesla anders het risico de verkoop van de Tesla Model 3 te vertragen. Bovendien loopt dan de voorraad op en daar zit Tesla ook niet op te wachten.

Loup Venutures voorspelt dat we in 2024 eerst een voorproefje van de Tesla Model 2 te zien krijgen. Eer het model onder de Tesla Model 3 en Tesla Model Y in productie gaat, zitten we waarschijnlijk in 2025, aldus de analisten.

Op de hoogte blijven van de aangekondigde goedkope Tesla?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!





Andere prioriteiten

De huidige goedkoopste Tesla is de Tesla Model 3. Het is maar wat je goedkoop noemt, want voor de Tesla Model 3 moet je zomaar 50.000 neertellen. Topman Elon Musk heeft al aangegeven dat Tesla werkt aan een goedkope Tesla die minder dan 25.000 euro moet kosten. Maar begin 2022 liet Musk weten dat het werk was stilgelegd vanwege andere prioriteiten, namelijk de veelbesproken Cybertruck en de elektrische vrachtwagen Tesla Semi.

Elon Musk heeft inmiddels aangekondigd dat de ontwikkeling van de mogelijke Tesla Model 2 is hervat. Verschillende media noemen 2023 als introductiejaar maar volgens Loup Ventures kunnen we dit jaartal wel op onze buik schrijven en wordt het echt niet eerder dan 2024 eer we iets officieels te zien krijgen. Nog even geduld dus.