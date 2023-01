Deze 4 dingen doen Chinese automerken juist erg goed

Negatieve geluiden over de nieuwe automerken uit China hoor je al genoeg. Maar er is ook positief nieuws te melden over de MG’s, Nio’s en BYD’s van de autowereld.

Ook al ben je zelf niet van plan om een auto uit China te kopen, linksom of rechtsom ga je wel profiteren van hun bijdrage aan de autowereld. Want als MG, Nio en BYD met goede ideeën komen, dan moeten de gevestigde automerken uit Europa, Zuid-Korea en Japan daar wel op reageren. Zo werkt gezonde concurrentie nu eenmaal.

Hier zijn 4 dingen die Chinese automerken goed doen en die Kia, Volkswagen en Toyota – de drie bestverkochte automerken van Nederland in 2022 – scherp houden.

1. Standaard heel compleet uitgevoerd

Of je nu winkelt bij MG, Nio of BYD, de basisversies van al hun modellen zijn standaard al heel compleet uitgevoerd. Zo is een luxe-systeem als adaptieve cruisecontrol gewoon bij de prijs inbegrepen. Kom daar maar eens om bij Volkswagen – de verkoper proest zijn koffie uit. Geavanceerde led-koplampen zijn in China blijkbaar ook heel normaal, want veel modellen beschikken erover.

2. Nieuwe technieken in de autowereld

BYD gebruikt voor de BYD Atto 3 en andere elektrische modellen de Blade Battery - een van de veiligste batterijen ter wereld. Nio timmert ondertussen hard aan de weg met accuwisselstations. Hoewel de Nio ET7 nog maar mondjesmaat wordt uitgeleverd en de betaalbare ET5 nog een paar maanden op zich laat wachten, zijn er al drie Nederlandse wisselstations in gebruik genomen. En er volgen meer. Zo maakt Nio korte metten met het kip-en-eiprobleem.

3. Korte levertijden

Veel automerken kampen met lange en onduidelijke levertijden. Dus als je in het nieuwe jaar begint met daten, kun je maar beter alvast een nieuwe gezinsauto bestellen. Met een beetje mazzel arriveren de daaruit resulterende baby en de bestelde auto ongeveer tegelijkertijd … De Chinese automerken lijken hun voorraden beter op orde te hebben. Volgens de Nio-website kun je over drie dagen in een ET7 rijden. Ook de BYD Atto 3 is direct leverbaar.

4. Veelal schappelijke prijzen

Voor Auto Review werken we aan een prijsvergelijking van de MG4 Electric en zijn concurrenten en de simpele samenvatting luidt: met zijn vanafprijs van 30.785 euro is het een koopje. En gezien de complete uitrusting van de BYD Atto 3, vallen we ook niet over zijn basisprijs van 42.998 euro. Beide auto’s komen in aanmerking voor de EV-aanschafsubsidie.