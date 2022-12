Naar Parijs rijden met de Renault Megane E-Tech electric? Geen probleem!

Auto van het jaar 2022 word je niet zomaar bij autoreview.nl. Met de Renault Megane E-Tech electric rijd je stressvrij naar Parijs of nog verder. En dat is niet alleen te danken aan de auto zelf …

De uitvinding van de snellader was essentieel voor het huidige succes van de elektrische auto. Dat de batterij wordt gevuld in de tijd die het kost om een kopje koffie te drinken en WhatsApp te lezen, maakt het mogelijk om stressvrij grote afstanden te rijden.

Wij hebben het geluk dat er veel snellaadstations langs de Nederlandse snelwegen staan, maar andere landen zijn nog niet zo ver. De Megane-rijder die graag naar Frankrijk op vakantie gaat, krijgt hulp van drie kanten. De auto komt tot 470 kilometer op een acculading stroom, denkt met je mee op het gebied van laadstops inplannen en Renault gaat met Mobilize een netwerk van snellaadstations bouwen.

Automatisch laadstops inplannen

Dat de elektrisch Renault zo behulpzaam is om zelf laadstops op de route in te plannen, is een van de gadgets van de Megane E-Tech electric die EV-rijders blij maken. Dat werkt ook in het buitenland. Wij laden zelf graag bij de krachtige snelladers van Fastned of Ionity, want daar kun je het maximale laadvermogen van de Megane (130 kW) benutten. Zou je inpluggen bij een gewone snellader van 50 kW, dan is dat ook je maximale laadsnelheid en moet je logischerwijs langer wachten op een volle batterij.

200 nieuwe laadstations in Europa

Om het gemakkelijker te maken om met een elektrische auto grote afstanden af te leggen, gaat Renault met Mobilize een netwerk van snellaadstations bouwen. Onthoud de naam Mobilize Fast Charge, want zo heten de 200 stations die vanaf halverwege 2024 in heel Europa gerealiseerd zijn. Automobilisten met een zwak voor Frankrijk, zullen blij zijn dat 90 stations in ‘hun’ land komen te staan.

Megane-rijders kunnen in hun handjes wrijven, want elk station krijgt zes snelladers met een laadsnelheid tot 400 kW. Er is dus meer dan genoeg laadvermogen beschikbaar om de elektrische Megane van 130 kW te voorzien. Zo gaat de batterij in 30 minuten van 5 tot 70 procent. Dat is in ieder geval onze ervaring.

Jezelf opladen in de ontspanningsruimte

Wat doe je gedurende dat halfuur? Plaatsnemen in de ontspanningsruimte! Want tijdens het snelladen bij Mobilize Fast Charge, heb je toegang tot een rustige en comfortabele ruimte. Je kunt er een kopje koffie of een snack nuttigen en gebruikmaken van wifi. Er zijn stroompunten om je laptop op te laden en er staat een spelcomputer. Zou er van de Franse komische actiefilm Taxi ooit een game zijn gemaakt? We bewaren die vraag voor de nieuwe ideeënbus die er hopelijk komt te hangen …

De nieuwe snellaadstations zijn trouwens 24/7 geopend, dus je kunt op de gekste tijden van huis vertrekken om de Franse files te ontwijken. De stations komen voornamelijk te staan bij Renault-dealers die zich op minder dan vijf minuten van een snelweg bevinden, dus je hoeft amper om te rijden om de batterij te vullen en je koffieniveau op peil te houden.