Waarom een lichtgewicht elektrische auto een goed idee is

Auto van het jaar 2022 word je niet zomaar bij autoreview.nl. De Renault Megane E-Tech electric is ontworpen met gewichtsbesparing in het achterhoofd en daar profiteert de elektrische auto op de volgende manieren van.

De meeste elektrische auto’s zijn ontiegelijk zwaar. Suv’s met een stekker wegen al snel 2 ton en de Volvo EX90 spant de kroon met zijn leeggewicht van 2818 kilo. Het is de olifant van de autowereld. De 1475 kilo wegende Renault Megane E-Tech electric is het vrolijk dartelende hertje.

Lager stroomverbruik, grotere actieradius

De actieradius van elektrische auto’s blijft een hot topic, ondanks de steeds groter wordende batterijpakketten. Een manier om het stroomverbruik te verlagen en uit elke kilowattuur zoveel mogelijke kilometers te wringen, is door de auto zo licht mogelijk te maken. Hoe minder kilo’s de elektromotor in beweging hoeft te brengen zodra het verkeerslicht op groen springt en jij het stroompedaal indrukt, hoe beter.

De Megane E-Tech electric heeft verregaande gewichtsbesparingen. In een directe vergelijking met de Volkswagen ID.3 prezen we al het lichtgewicht accupakket, maar daar bleef het niet bij. Zo kreeg het oliekoelsysteem van de elektromotor een nieuwe motor die 33 procent lichter is dan zijn voorganger. En het geluiddempende schuim onder de vloer van de elektrische Megane zorgt voor een gewichtsbesparing van ruim 3 kilo. De nieuwe generatie achterklep is 5 kilo lichter. Het resultaat is een auto die 100 kilo lichter is dan zijn directe concurrent.

Minder kilo’s rijdt lekkerder

Je weet nu hoe de ontwerpers van Renault de elektrische Megane op dieet hebben gezet en wat dat doet voor de actieradius. Maar je voelt het ook tijdens het rijden. Doordat er minder kilo’s op de achterwielen rusten, gaat de Franse hatchback soepeler over drempels. En daar liggen de woonwijken van Nederland vol mee. Het accupakket zit in de vloer en mag dan relatief licht zijn, hij zorgt evengoed voor een laag zwaartepunt en een goede wegligging. Dat de Renault geen grammetje vet op de botten heeft, zorgt in de bochten voor een sportief stuurgedrag.

Peperdure wegenbelasting ligt op de loer

Nog een héél goede reden om voor een lichtgewicht EV te kiezen, is je eigen portemonnee. Op dit moment hoef je voor elektrische auto’s geen wegenbelasting te betalen, maar dat gaat veranderen. Zoals het er nu naar uitziet, moeten EV-rijders vanaf 2026 hetzelfde gaan betalen als voor een benzineauto met hetzelfde leeggewicht. Laatst hebben we de wegenbelasting voor elektrische auto’s voorberekend en dan zie je dat een lichte EV je tientjes tot honderden auto’s per kwartaal kan besparen.

Conclusie

Een lichte elektrische auto springt zuiniger met stroom om, rijdt lekkerder en gaat je in de toekomst een hoop geld besparen. Bij het kiezen van een EV moet je je dus op drie getallen focussen: de prijs, de actieradius én het gewicht. De Megane E-Tech electric scoort op alle drie goed.