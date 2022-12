Zo wordt dit apparaat een nachtmerrie voor eigenaren van getunede dieselauto's

Weleens gehoord van een deeltjesteller? Als je een getunede dieselauto hebt die in 2023 een apk moet krijgen, ga je er misschien wel kennis mee maken. Maar vrienden worden jullie waarschijnlijk niet ...



Per 1 januari 2023 worden de keuringseisen voor personenauto's en busjes met dieselmotor strenger. Maak je je geen zorgen omdat je je auto altijd keurig laat onderhouden? De vraag is of dat terecht is ...

Veel roetfilters verwijderd bij chiptuning



We kunnen ons de tijd nog goed herinneren dat jan en alleman zijn dieselauto- of busje liet tunen. Een chip met wat gullere parameters erin, en hup, je had er zomaar tientallen pk's bij! En als een tuner het écht grondig aanpakte, werd het systeem voor de uitlaatgasrecirculatie (EGR) buitenspel gezet. En passant klopte hij ook het roetfilter nog even uit het uitlaatsysteem.



Besparing op onderhouds- en reparatiekosten



Uit milieuoogpunt allemaal niet netjes, want een roetfilter haalt ruim 90 procent van de vaste deeltjes uit de uitlaatgassen. Aan de andere kant zorgen verstopte roetfilters ook best vaak voor ellende. Net als de EGR-klep, trouwens. En wat er niet op zit, kan ook niet stukgaan. En zo bespaarden veel dieselrijders de nodige kosten op onderhoud en reparatie. Voor de apk was het vrijwel nooit een probleem als er onderdelen uit het uitlaatgasreinigingssysteem waren verwijderd. Een kundige tuner 'schreef de EGR-klep en het roetfilter uit de software' en zo kwam een verder gezonde diesel ook zónder door de jaarlijkse keuring.

Nieuwe verkeersregels, boetebedragen en keuringseisen?



Roetfilter verplicht vanaf 2011



Uiteraard kreeg de politiek hier lucht van. Vervolgens werd bedacht dat dieselauto's uit 2011 (vanaf dat jaar is een roetfilter verplicht) of jonger, jaarlijks moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van het roetfilter. Het ideale controlemoment is natuurlijk de apk. De vraag was alleen hoe dat moest gebeuren. Want het roetfilterhuis bleef doorgaans gewoon zitten waar het zat. En alleen op dat roetfilterhuis kloppen om te horen of dat al dan niet leeg was, geldt niet als een waterdichte controlemethode.

Deeltjesteller ingezet bij apk



Een objectieve meting is wel mogelijk met de nietsontziende deeltjesteller. Aanvankelijk zou dat apparaat al in juli 2022 worden ingezet, maar omdat er lange levertijden op zaten, werd de strengere keuring een halfjaartje uitgesteld. Maar per 1 januari kan het 'feest' beginnen.



Geen roetfilter, wat nu?



Maar wees niet verbaasd als jouw vaste apk-adres je dieseltje niet meer wíl keuren. Een deeltjesteller vergt namelijk een investering van duizenden euro's en niet alle (kleinere) garagebedrijven zien dat zitten. Als jouw auto geen roetfilter heeft terwijl hij dat volgens de specificatie wel hoort te hebben, komt hij niet door de apk. De ANWB denkt dat dit bij ongeveer 10 procent van de dieselauto's het geval is. Dus als je jouw diesel tweedehands hebt gekocht en bij aankoop niet expliciet hebt gevraagd of het roetfilter er nog onder zit, kun je weleens voor vervelende verrassingen komen te staan. Zeker als de auto is gechiptuned.



Als bij jouw auto's van 2011 of jonger het roetfilter is verwijderd, moet dit bij de RDW worden gemeld. Vervolgens zul je 15 procent extra aan wegenbelasting moeten betalen. Pas nadat je een en ander officieel hebt laten keuren, komt je roetfilterloze diesel van na 2011 door de apk.