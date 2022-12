Elektrische auto's in de winter: zo gaan EV-rijders om met de vrieskou

Nu deze winter voor de eerste keer de schaatsen uit het vet zijn gehaald, willen rijders van een elektrische auto nog wel eens bespot worden door mede-automobilisten die op benzine rijden. 'Haha, met die vrieskou moet je zeker al na 200 kilometer aan de kant', wordt dan gezegd om de kortere actieradius van een elektrische auto in de winter belachelijk te maken. Uit onderzoek blijkt nu dat EV-rijders de kortere actieradius helemaal niet zo'n probleem vinden.

Uit Amerikaans onderzoek van Recurrent blijkt dat EV-rijders onder winterse omstandigheden simpelweg hun rijgedrag aanpassen. In de praktijk betekent dit dat ze minder lang wachten met het opladen van hun elektrische auto, of je nu kijkt naar het aantal gereden kilometers of de tijd die tussen oplaadsessies zit. Als buiten de mussen van het dak vallen, maken EV-rijders juist gebruik van een groter percentage van de batterijcapaciteit van hun elektrische auto.

Ander rijgedrag in de winter

De onderstaande grafieken (op klikken voor volledige weergave) tonen aan dat bij koude buitentemperaturen de duur tussen het opladen afneemt evenals de capaciteit van het accupakket dat de EV-rijder gebruikt. De eerste grafiek toont de duur tussen oplaadbeurten in tijd, terwijl de tweede grafiek de duur tussen oplaadbeurten in gereden mijlen weergeeft. In beide gevallen zie je dat EV-rijders simpelweg vaker laden naarmate de buitentemperatuur daalt waarmee ze een echt ander rijgedrag vertonen.

Realistische omstandigheden

Voor het praktijkonderzoek is gebruikgemaakt van de gegevens van 35000 metingen tijdens 521 ritjes met de Ford Mustang Mach-E en 65000 metingen verdeeld over 486 ritjes in de Volkswagen ID.4. De gegevens komen rechtstreeks van de eigenaren van deze elektrische automodellen en zijn dus vastgelegd onder realistische omstandigheden.







Werkelijke actieradius 30 procent lager

De EV-rijders die meededen aan het onderzoek gaven aan dat de werkelijke actieradius van hun elektrische auto onder winterse omstandigheden gemiddeld 30 procent lager lag dan bij hogere buitentemperaturen. In plaats van zeg maar 400 kilometer bedroeg de actieradius 280 kilometer. Overigens gaf een kwart van de EV-rijders aan dat ze helemaal niks merken van de veranderende weersomstandigheden omdat ze hun elektrische auto sowieso altijd opladen zodra ze thuis zijn.