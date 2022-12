Auto Review-auto van het jaar 2022 - De keuze van Jaap Peters

Welke auto's gaven het jaar 2022 kleur? Alle redacteuren van Auto Review wikten en wogen en kozen een favoriet. Deze keer de keuze van hoofdredacteur Jaap Peters, de BMW i4.

Een sportwagen moet licht zijn. Een elektrische auto is dat per definitie niet. Laat het maar aan BMW over om te zorgen dat the twain wel degelijk meeten. Een gewicht van meer dan 2000 kilo soepel de bocht om krijgen, het lukt BMW met de i4 gemakkelijk. Het onderstel weet alle massa voortreffelijk te maskeren. Wat een fijne auto, en wat ziet-ie er goed uit. De M50, die ik natuurlijk wil, heeft 544 pk en 795 newtonmeter en doet de 0-100 in 3,9 seconden. Waarden van een M4 Competition met benzinemotor. En dat voor grofweg de helft van het geld. De M4 kost 133.804 euro, de i4 77.059 euro.



Het geheim van de BMW i4



De BMW i4 loopt de marathon net zo gemakkelijk als de sprint. Klein maar fijn detail: de achterste motor levert 40 kW meer dan het exemplaar voorin. Dat is het geheim waarom de i4 M50 nog steeds als een echte BMW rijdt. Je voelt hoe de achterwielen zich in het asfalt vastklampen, waarbij de voorwielen op de achtergrond voorkomen dat de sportieve exercities uitmonden in een enorme wolk van bandenrook.

BMW, Tesla of Polestar?



Met zijn stroomverbruik zit de BMW i4 tussen de zuinige Tesla Model 3 en grootverbruiker Polestar 2 in. In onze actieradiustest deed de i4 18.8 kWh/100 km. Concurrent Tesla Model 3 deed het veel beter met 15,5 kWh, maar de Polestar bleek een grotere drinker met 19.0 kWh/100 km. Dus ga je puur voor het klimaat, dan is de i4 M50 niet de beste keuze. Maar dan rijd je weer in een automerk dat geleid wordt door een gestoorde CEO. Bovendien blijven beleving en uitstraling ook in het elektrische tijdperk essentieel bij het beoordelen van een auto. En dus is de BMW i4 mijn keuze van 2022.