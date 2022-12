Top 5 Honda Civic: onze favorieten uit 50 jaar en 9 generaties Honda Civic

Decembermaand, lijstjesmaand. In 2022 vierde de Honda Civic zijn 50-jarige jubileum. Wij kijken er graag nog even op terug met de top 5 van onze favoriete Honda's Civic.



De Honda Civic speelde een sleutelrol in de Honda-historie. Na de introductie van de voorwielaandrijver in 1972, transformeerde Honda van ‘een tweewielerfabrikant die ook auto’s bouwde’, tot een grote naam in de auto-industrie. In Nederland zie je bijna nooit nieuwe Honda’s, onze top 5 herken je vast wel.

Honda Civic RS (1974-1975)

Onder de fans van de eerste generatie Civic, is de RS de heilige graal. Als eerste vooral op sporti­viteit afgestemde Civic, kun je hem zien als ­oer­vader van de Honda Civic Type R. Dankzij twee Keihin-­carburateurs, een scherpere nokkenas en een aangepast inlaatspruitstuk, leverde de 1169 cc-motor van de Civic RS 76 in plaats van 52 pk. Een vijfbak en een steviger onderstel maakten het technische verhaal compleet. Om het oog te plezieren, gaf Honda de Civic RS donkergrijze lichtmetalen wielen, rode badges, een houten sportstuur en een dashboard met extra meters. Honda bouwde de Civic RS alleen voor de Japanse markt, in een oplage van 20.000 stuks. Daarvan zijn er naar schatting nog maar 50 over.

Honda Civic CRX 1.5 (1983-1985)



Nog zo'n sportieve Civic: bijna 10 jaar na de Honda Civic RS, kwam de Honda Civic CRX. Het driedeurs coupeetje was de overtreffende trap van de sportief gestileerde Civic hatchback uit die tijd. De 100 pk sterke twaalfkleps 1.5 was geheel van aluminium en beschikte over een geavanceerd injectiesysteem. Dankzij deze techniek met Formule 1-genen kreeg de 825 kilo wegende CRX vleugels. De honderdsprint raffelde hij in 8,9 hoogtoerige tellen af en z’n top bedroeg 195 km/h. Helaas vielen gebruikte de CRX’en steevast in de raggende handen en voeten van de petjesbrigade, zodat een mooi, origineel en schadevrij exemplaar bijna onvindbaar is.

Honda Civic Shuttle (1983-1987)



Van dezelfde (derde) generatie als de Civic CRX hierboven, is deze Honda Civic Shuttle. Maar hij is van een geheel ander kaliber. Terwijl de gewone Honda Civic en de Civic CRX niet al te ruim waren, was ruimte juist hét verkoopargument van de Honda Civic Shuttle. Bovendien had hij een vijfdeurs carrosserie. In theorie ideaal voor de praktisch ingestelde Civic-fans, want een vijfdeurs Civic hatchback of Wagon was er niet. Samen met de Nissan Prairie, geldt de Civic Shuttle als een van de eerste moderne mpv’s. Hij was 15 centimeter hoger én langer dan de driedeurs Civic en had een glasoppervlak waar de pausmobiel jaloers op kon zijn. De Nederlandse consument had geen oog voor deze mpv avant-la-lettre en liet de Honda Civic Shuttle links liggen.

Honda Civic 3- en 5-deurs hatchback (2005-2012)

Wie in 2005 voor het eerst de nieuwe Honda Civic zag, dacht dat-ie in Star Wars Episode III was terechtgekomen. Moet je die neus zien met al dat plexiglas, en wat dacht je van de portiergrepen? De voorste zien eruit als pijlen en de achterste zijn ‘onzichtbaar’. De achterruit is in tweeën gedeeld door een spoiler, daaronder zien we wagenbrede lichtunits. Terwijl de voorgaande generatie Civic nog het seksloze uiterlijk had van een halfslachtige mpv, oogt deze als een ufo-achtige coupé. Ook vanbinnen is het de alles-is-anders-show. Toch is deze space-Civic hartstikke praktisch. Daarvoor zorgen de fameuze magic seats en de grote kofferbak (485 l). Onze favoriete motor is de 2.2 i-CTDi. Al zullen we door deze pro-dieseluitspraak wel snel door de bliksem worden getroffen.

Honda Civic Type R GT (2017-2022)



Sinds begin deze eeuw was de snelle Honda Civic Type R de held onder de liefhebbers van atmosferische motoren. Maar zelfs zij moeten in 2017 erkennen dat de eerste geblazen Honda Civic Type R de heftigste ooit is. De tweeliter ­turbomotor tart de voorwielen met 320 pk en 400 Nm. Met een tijd van 7 minuten en 43,8 seconden sleept-ie in zijn introductiejaar meteen de officieuze titel ‘Snelste Voorwielaandrijver van de Nürburgring’ binnen. In zijn alledaagse kloffie met eenliter turbomotor oogt deze generatie van de Honda Civic al vrij extreem. Maar als Type R ziet hij eruit als het automobiele equivalent van de Wereldkampioen Full Body Tattoos & Piercings. Inmiddels is er ook van de allernieuwste Honda Civic Type R. Die schijnt nóg beter te rijden, maar oogt minder wild. En dat vinden we stiekem best een beetje jammer.